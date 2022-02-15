Шольц на пресс-конференции с Путиным выразил надежду, что не станет свидетелем начала войны в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с Украиной, и заявил о недопущении войны в Европе. Страны не должны зайти в тупик в этом вопросе, пока есть возможность решить конфликт, уверен представитель Германии.





«Для нашего поколения война в Европе невообразима. Нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем», — сказал Шольц.





По словам германского канцлера, его визит в Россию проходит со знаком «самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе». Одна из главных тем, которая поднималась Путиным и Шольцем, это концентрация российских войск вдоль границы с Украиной и вопросы гарантии безопасности, сформулированные российской стороной.





В ходе пресс-конференции представитель ФРГ высказал позицию Германии и других европейский стран: «Мы озабочены, что 100 тысяч военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война».





Кроме того, Шольц назвал хорошим знаком отвод к местам дислокации российских военнослужащих после учений. Германия вместе с партнерами по ЕС и НАТО «будет говорить с Россией о конкретных шагах об укреплении общей безопасности».





Владимир Путин заявил, что есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность. Президент РФ подчеркнул, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по безопасности.





Путин в ответ на опасения Шольца касательно войны напомнил, что в 1999 году НАТО уже развязывала войну в Европе. Альянс нанес бомбовые удары по одной из европейских столиц — Белграду.