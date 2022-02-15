Новости
Новости
St
ФСБ заподозрила в госизмене предпринимателя, живущего рядом с космодромом Плесецк
Правоохранители просят суд арестовать его undefined
Новости

ФСБ заподозрила в госизмене предпринимателя, живущего рядом с космодромом Плесецк

Правоохранители просят суд арестовать его

Следователи ФСБ просят Лефортовский суд Москвы арестовать жителя поселка Плесецк Архангельской области Рамиза Намазова по подозрению в государственной измене. По информации источника ТАСС, Намазов живет недалеко от космодрома Плесецк, ранее он был индивидуальным предпринимателем.


«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 275 УК РФ «Госизмена», — сообщили в Лефортовском суде.


Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.


1-й Государственный испытательный космодром Плесецк находится в 180 километрах к югу от Архангельска. Это единственный действующий космодром в Европе. Он был построен в 1957 году.


В конце декабря прошлого года ФСБ задержала в Воронежской области военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По версии спецслужб, его завербовала украинская военная разведка.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Работал на украинскую разведку: в Воронежской области задержали военного, подозреваемого в госизмене

Ему грозит до 20 лет лишения свободы 24 декабря 2021
Dailystorm - Работал на украинскую разведку: в Воронежской области задержали военного, подозреваемого в госизмене
#плесецк #госизмена #фсб #космодром
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»