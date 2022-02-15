ФСБ заподозрила в госизмене предпринимателя, живущего рядом с космодромом Плесецк

Следователи ФСБ просят Лефортовский суд Москвы арестовать жителя поселка Плесецк Архангельской области Рамиза Намазова по подозрению в государственной измене. По информации источника ТАСС, Намазов живет недалеко от космодрома Плесецк, ранее он был индивидуальным предпринимателем.





«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 275 УК РФ «Госизмена», — сообщили в Лефортовском суде.





Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.





1-й Государственный испытательный космодром Плесецк находится в 180 километрах к югу от Архангельска. Это единственный действующий космодром в Европе. Он был построен в 1957 году.





В конце декабря прошлого года ФСБ задержала в Воронежской области военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По версии спецслужб, его завербовала украинская военная разведка.