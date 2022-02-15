В Стамбуле неизвестный с ножом напал на двух россиянок

Неизвестный напал с холодным оружием на двух россиянок в Стамбуле (Турция). Об этом сообщили в генконсульстве РФ в стране. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Обе девушки уже вернулись в Россию.





«В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия», — цитирует сообщение генконсульства РИА Новости.