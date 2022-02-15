В Стамбуле неизвестный с ножом напал на двух россиянок

Неизвестный напал с холодным оружием на двух россиянок в Стамбуле (Турция). Об этом сообщили в генконсульстве РФ в стране. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Обе девушки уже вернулись в Россию.
«В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия», — цитирует сообщение генконсульства РИА Новости.
В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы и была госпитализирована. Девушки обратились в отделение местной полиции, злоумышленника уже ищут. Сейчас пострадавшие находятся в России, консульство обратилось к турецким правоохранителям с просьбой предоставить информацию о ходе расследования.
14 февраля в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) мужчина напал с ножом на прохожих и ранил 11 человек. СМИ писали, что неизвестный совершал нападения в разных районах города и выбирал жертв в случайном порядке. Злоумышленник ездил на велосипеде с ножом.