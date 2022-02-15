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Шойгу посетил российскую авиабазу в Сирии — видео
В Средиземном море прошли учения Военно-морского флота России undefined
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Шойгу посетил российскую авиабазу в Сирии — видео

В Средиземном море прошли учения Военно-морского флота России

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Он проверил объекты инфраструктуры авиабазы и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии. Также Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом.


«Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории», — цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

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В сирийском городе Тартусе главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов рассказал Шойгу об упражнениях по поражению корабельных группировок условного противника, проведенных кораблями и самолетами с российскими военными. Также Евменов доложил о стрельбе по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия. В учениях в Средиземном море задействованы более 15 кораблей и свыше 30 самолетов Воздушно-космических сил России.


«Всего в серии проводимых учений Военно-морского флота, по докладу адмирала Евменова, задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих», — приводит сообщение Минобороны ТАСС. Надводные корабли, подводные лодки и морская авиация отрабатывают учебно-боевые задачи в акваториях Охотского, Черного и Баренцева морей.

По поручению президента России Владимира Путина Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Министр обороны РФ сообщил Асаду об учениях российских военных в Средиземном море, а также обсудил с ним вопросы военно-технического сотрудничества России и Сирии.

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