Шойгу посетил российскую авиабазу в Сирии — видео

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. Он проверил объекты инфраструктуры авиабазы и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в Сирии. Также Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом.





«Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории», — цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.