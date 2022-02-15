Пресс-секретарь Зюганова рассказал, как лидер КПРФ смог проголосовать в Госдуме, «находясь в больнице»

Геннадий Зюганов 11 февраля был помещен в ЦКБ, однако сегодня это стало поводом для споров. 15 февраля он принял участие в голосовании Госдумы о принятии проекта постановления об обращении к Путину по признанию ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь политика Александр Ющенко отметил, что Зюганов не находится в ЦКБ постоянно — периодически он покидает больницу. Так было и в этот раз.





«С чего вы взяли, что он находится в ЦКБ? В какой-то момент находится, в какой-то нет. Вы что, знаете его график передвижения?» — заявил Ющенко Daily Storm.





Собеседник рассказал, что Зюганов был инициатором этого постановления и проводил переговоры с руководством Госдумы, чтобы рассмотрение проекта проходило именно сегодня.





«Позиция КПРФ, которая сегодня была поддержана Госдумой, является сформулированной позицией, именно поэтому, конечно же, Зюганов голосовал», — сказал пресс-секретарь лидера коммунистов.





Ющенко уточнил, что Зюганов был «инициатором, вдохновителем и локомотивом, который продавил через системы коридоров власти», — именно поэтому он просто не мог не проголосовать.





«Конечно же, это заявление, принятое сегодня, отождествляется в первую очередь с Геннадием Андреевичем Зюгановым, фракцией КПРФ и всеми остальными депутатами, которые поддержали это», — заключил Александр Ющенко.