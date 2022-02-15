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Пресс-секретарь Зюганова рассказал, как лидер КПРФ смог проголосовать в Госдуме, «находясь в больнице»
Он отметил, что политик не находится в ЦКБ постоянно — периодически он ее покидает Фото: Global Look Press / Алексей Бычков
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Пресс-секретарь Зюганова рассказал, как лидер КПРФ смог проголосовать в Госдуме, «находясь в больнице»

Он отметил, что политик не находится в ЦКБ постоянно — периодически он ее покидает

Фото: Global Look Press / Алексей Бычков

Геннадий Зюганов 11 февраля был помещен в ЦКБ, однако сегодня это стало поводом для споров. 15 февраля он принял участие в голосовании Госдумы о принятии проекта постановления об обращении к Путину по признанию ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь политика Александр Ющенко отметил, что Зюганов не находится в ЦКБ постоянно — периодически он покидает больницу. Так было и в этот раз.


«С чего вы взяли, что он находится в ЦКБ? В какой-то момент находится, в какой-то нет. Вы что, знаете его график передвижения?» — заявил Ющенко Daily Storm.


Собеседник рассказал, что Зюганов был инициатором этого постановления и проводил переговоры с руководством Госдумы, чтобы рассмотрение проекта проходило именно сегодня.


«Позиция КПРФ, которая сегодня была поддержана Госдумой, является сформулированной позицией, именно поэтому, конечно же, Зюганов голосовал», — сказал пресс-секретарь лидера коммунистов.


Ющенко уточнил, что Зюганов был «инициатором, вдохновителем и локомотивом, который продавил через системы коридоров власти», — именно поэтому он просто не мог не проголосовать.


«Конечно же, это заявление, принятое сегодня, отождествляется в первую очередь с Геннадием Андреевичем Зюгановым, фракцией КПРФ и всеми остальными депутатами, которые поддержали это», — заключил Александр Ющенко.

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Зюганова госпитализировали из-за эпидемиологической угрозы

Внук политика сообщил, что здоровью лидера КПРФ ничего не угрожает 11 февраля 2022
Dailystorm - Зюганова госпитализировали из-за эпидемиологической угрозы

Геннадия Зюганова положили в Центральную клиническую больницу 11 февраля на фоне эпидемиологической угрозы. В КПРФ отметили, что здоровью политика ничего не угрожает.


15 февраля в Госдуме приняли проект постановления об обращении к Путину по признанию ДНР и ЛНР и незамедлительно направили его главе государства. Путин ответил на обращение и сообщил, что Россия должна сделать все возможное для помощи Донбассу, однако ориентироваться нужно на частично реализованные возможности по исполнению Минских соглашений.

#политика #ющенко #кпрф #зюганов #госдума
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