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Украина сообщила о DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и двух банков
Перебои в работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка заметили клиенты undefined
Новости

Украина сообщила о DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и двух банков

Перебои в работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка заметили клиенты

Центр информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил (ВСУ), Приватбанка и Ощадбанка. В центре заверили, что угроз для средств вкладчиков Приватбанка нет. Специалисты финрегулятора уже работают над исправлением неполадок в работе.


«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает, — сообщил центр в Facebook. — Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей».


Украинские СМИ пишут, что Приватбанк подвергается массированной атаке уже на протяжении нескольких часов. Эту информацию подтвердил финрегулятор. В банке сообщили о проблемах в авторизации клиентов.


«Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — приводит слова пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги «Страна.ua».


14 января массированной кибератаке на Украине подверглись сайты Министерства иностранных дел, Минобрнауки, Министерства аграрной политики и продовольствия. Тогда хакеры опубликовали сообщения, предупреждающие жителей страны о том, что нужно «бояться и ожидать худшего». Злоумышленники пообещали уничтожить личные данные украинцев, размещенные в Сети.


Позже заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что хакеры связаны с белорусскими разведслужбами. По факту кибератаки возбуждено уголовное дело.

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#всу #ddos-атака #банк #украина #минобороны
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