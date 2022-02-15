Украина сообщила о DDoS-атаке на сайты Минобороны, ВСУ и двух банков

Центр информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил (ВСУ), Приватбанка и Ощадбанка. В центре заверили, что угроз для средств вкладчиков Приватбанка нет. Специалисты финрегулятора уже работают над исправлением неполадок в работе.





«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает, — сообщил центр в Facebook. — Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей».





Украинские СМИ пишут, что Приватбанк подвергается массированной атаке уже на протяжении нескольких часов. Эту информацию подтвердил финрегулятор. В банке сообщили о проблемах в авторизации клиентов.





«Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — приводит слова пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги «Страна.ua».





14 января массированной кибератаке на Украине подверглись сайты Министерства иностранных дел, Минобрнауки, Министерства аграрной политики и продовольствия. Тогда хакеры опубликовали сообщения, предупреждающие жителей страны о том, что нужно «бояться и ожидать худшего». Злоумышленники пообещали уничтожить личные данные украинцев, размещенные в Сети.





Позже заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что хакеры связаны с белорусскими разведслужбами. По факту кибератаки возбуждено уголовное дело.