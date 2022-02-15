Новости
Новости
St
В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу достиг ста процентов
Учитывается количество переболевших и привитых жителей города undefined
Новости

В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу достиг ста процентов

Учитывается количество переболевших и привитых жителей города

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в городе уровень коллективного иммунитета от COVID-19 достиг 100%. В северной столице вакцинированы более трех миллионов человек, в том числе более двух тысяч детей.


«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».


В Петербурге привиты уже более 3,14 миллионов человек. 2400 детей получили вакцину от коронавируса. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», — отметил Сарана.


По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Петербурге полностью вакцинировались 3 359 754 человека. Первым компонентом привиты 3 507 657 пациентов.


За последние сутки в городе COVID-19 заболели 7 091 человек. Зафиксировано 73 случая летальных исходов, 720 человек госпитализированы. За 24 часа от инфекции вылечились 22 195 пациентов.


С начала пандемии в Петербурге ковидом заболели 1 292 024 человека, 30 866 человек скончались. Окончательно выздоровели 1 005 481 пациент.


Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. На данный момент такой показатель имеют только пять регионов — Санкт-Петербург (85,8%), Карелия (85,6%), Севастополь (85,2%), Мурманская область (83,5%) и Тыва (80%).

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#иммунитет #вакцинация #санкт-петербург #covid-19 #коронавирус #омикрон #статистика
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»