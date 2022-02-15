В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу достиг ста процентов

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в городе уровень коллективного иммунитета от COVID-19 достиг 100%. В северной столице вакцинированы более трех миллионов человек, в том числе более двух тысяч детей.





«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».





В Петербурге привиты уже более 3,14 миллионов человек. 2400 детей получили вакцину от коронавируса. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», — отметил Сарана.





По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Петербурге полностью вакцинировались 3 359 754 человека. Первым компонентом привиты 3 507 657 пациентов.





За последние сутки в городе COVID-19 заболели 7 091 человек. Зафиксировано 73 случая летальных исходов, 720 человек госпитализированы. За 24 часа от инфекции вылечились 22 195 пациентов.





С начала пандемии в Петербурге ковидом заболели 1 292 024 человека, 30 866 человек скончались. Окончательно выздоровели 1 005 481 пациент.





Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. На данный момент такой показатель имеют только пять регионов — Санкт-Петербург (85,8%), Карелия (85,6%), Севастополь (85,2%), Мурманская область (83,5%) и Тыва (80%).