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Депутат Госдумы Слуцкий обвинил США в спекуляции на скандале по делу российской фигуристки Валиевой
Ранее глава USADA заявил, что россиян могут привлечь к ответственности из-за допинг-пробы спортсменки undefined
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Депутат Госдумы Слуцкий обвинил США в спекуляции на скандале по делу российской фигуристки Валиевой

Ранее глава USADA заявил, что россиян могут привлечь к ответственности из-за допинг-пробы спортсменки

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в спекуляции на скандале по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что россиян могут привлечь к ответственности из-за допинг-пробы спортсменки.


«США уже вовсю пытаются спекулировать на скандале с политическим подтекстом на зимней Олимпиаде», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.


«До окончания всех разбирательств глава USADA Трэвис Тайгерт уже поспешил заявить агентству Reuters, что если из-за якобы имеющих место нарушений антидопинговых правил атлеты из США оказались в чем-то ущемлены, то против виновных следует применить так называемый акт Родченкова», — продолжил он.


Депутат напомнил, что речь идет о документе, предусматривающем уголовное преследование за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов. Он назвал этот акт примером применения Соединенными Штатами экстерриториального права. Вашингтон аналогично действует, когда угрожает санкциями странам за деловые контакты с Россией, продолжил парламентарий. Это манипуляция и давление, подчеркнул Слуцкий.


Глава думского комитета по международным делам напомнил, что деятельность спортсменов контролируют антидопинговые агентства, спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд. «Все остальное — попытка лезть со своим уставом в чужой монастырь», — подчеркнул он.


Агентство Reuters 11 февраля сообщило со ссылкой на главу Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, что Вашингтон может привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской спортсменки Валиевой. «Этот закон был уже использован для защиты одной Олимпиады, будет и для других, если спортсмены будут продолжать употреблять допинг. Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта девочка [Валиева] — тоже», — заявил Тайгарт.


Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 11 февраля объявило, что планирует оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмену временного отстранения Валиевой. В WADA заявили, что подали апелляцию из-за неправильного применения Всемирного антидопингового кодекса.


Международное агентство тестирования (ITA) ранее сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно запретило Камиле Валиевой выступать. На следующий день спортсменка успешно оспорила решение. Через несколько дней состоится апелляция в Спортивном арбитражном суде.

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В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Фигуристку могут отстранить от соревнований из-за сданного еще до начала Игр в Пекине допинг-теста 11 февраля 2022
Dailystorm - В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо
#олимпиада #спортсмены #валиева #сша
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