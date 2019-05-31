Экс-глава Раменского района отказался признавать вину в убийстве

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве, отказался признавать вину. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Евгения Кирюшина.





«Вину он не признал. На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля», – заявила Кирюшина. Представитель СКР также подтвердила и информацию о погибшей, которую ранее распространили СМИ. Жертвой действительно оказалась зампредседателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.





Telegram-канал «112» приводит подробности дела. По его информации, у Кулакова и Исаенковой был роман (ранее об этом же сообщал телеканал РЕН ТВ). «Женщина собиралась бросить свою семью ради главы Раменского района Подмосковья. 1 мая поздно вечером она сказала своей дочери, что ей нужно помочь очень хорошему человеку. Собралась и уехала в последний раз из дома», – отмечается в сообщении.





Кроме того, по информации «112», правоохранительные органы уже около месяца подозревали Кулакова в убийстве. Сам чиновник тоже догадывался, что его собираются вскоре арестовать и поэтому заблаговременно написал заявление об уходе по собственному желанию, отмечает Telegram-канал.





О задержании Кулакова стало известно 31 мая. По информации подмосковного управления СКР, подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения». Преступление было совершено в ночь на 2 мая в Раменском районе в салоне автомобиля.





По данным СМИ, Исаенкову задушили. На месте преступления эксперты выявили следы ДНК Кулакова. В ходе допроса он прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его причастность к преступлению. Также стало известно, что 29 мая Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района.