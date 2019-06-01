В США раскрыли детали проекта санкций против «Северного потока — 2»

Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом (республиканец от штата Техас), Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Хэмпшир) законопроект, который предполагает введение санкций в отношении участников «Северного потока — 2», опубликован в официальной базе конгресса США. Документ предусматривает, что ограничения в первую очередь будут распространяться на иностранные компании, предоставляющие специализированные суда для укладки труб в Балтийском море.
«Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если он решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги андеррайтинга [по оценке рисков], страхованию или перестрахованию для судна, подпадающего под действие данного закона», — указывается в документе.
Как отмечается, санкции могут быть введены против юридических, а также физических лиц, которые «сознательно» оказывают страховые или гарантийные услуги таким судам. Ограничения законодатели считают необходимым вводить в случае, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 метра) ниже уровня моря (средняя глубина «Северного потока — 2» — 50 метров).
Среди предложенных сенаторами мер, в частности, запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, запрет любому американскому финансовому учреждению выдавать ссуды или кредиты на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение года. Законопроект также предполагает отказ в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами.
При этом в законопроекте отмечается решающая роль отношений между США и Евросоюзом, и в особенности с Берлином. «Германия, в частности, является важным партнером для Соединенных Штатов в многосторонних усилиях, направленных на пути к глобальному процветанию и миру», — подчеркивается в документе.
В то же время сенаторы подчеркивают, что США «должны противостоять любым попыткам, направленным на ослабление этих отношений». «Германия продемонстрировала лидерство в Европейском союзе и на международных форумах, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных в отношении Российской Федерации за ее злонамеренную деятельность», — отмечается в проекте.
Законопроект, который предлагается назвать «Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года», был внесен в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
«Северный поток — 2» — газопровод, который будет проложен по дну Балтики напрямую из России в Германию. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают ряд стран, в том числе США, Дания и Украина — по их мнению, реализация проекта позволит Москве прекратить транзит газа через Украину и поставит Европу в большую зависимость от российского топлива.
Вашингтон неоднократно предлагал европейским торговым партнерам снизить поставки газа из России и заменить часть потребляемого топлива на получаемый в США сжиженный природный газ (СПГ). Европейские стороны в большинстве своем отказываются от такой договоренности, в том числе из-за того, что поставки СПГ из США обходились бы им дороже, чем российский газ. В Кремле неоднократно отмечали, что введение санкций против газопровода «Северный поток — 2» является примером недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов.