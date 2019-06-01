В США раскрыли детали проекта санкций против «Северного потока — 2»

Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом (республиканец от штата Техас), Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Хэмпшир) законопроект, который предполагает введение санкций в отношении участников «Северного потока — 2», опубликован в официальной базе конгресса США. Документ предусматривает, что ограничения в первую очередь будут распространяться на иностранные компании, предоставляющие специализированные суда для укладки труб в Балтийском море.





«Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если он решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги андеррайтинга [по оценке рисков], страхованию или перестрахованию для судна, подпадающего под действие данного закона», — указывается в документе.





Как отмечается, санкции могут быть введены против юридических, а также физических лиц, которые «сознательно» оказывают страховые или гарантийные услуги таким судам. Ограничения законодатели считают необходимым вводить в случае, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 метра) ниже уровня моря (средняя глубина «Северного потока — 2» — 50 метров).





Среди предложенных сенаторами мер, в частности, запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, запрет любому американскому финансовому учреждению выдавать ссуды или кредиты на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение года. Законопроект также предполагает отказ в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами.