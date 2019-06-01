Беглов первым подал документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Представитель городской избирательной комиссии отметил, что сегодня начинается не регистрация кандидатов, а их выдвижение. «На следующий день после дня опубликования постановления Законодательного собрания о назначении выборов, стартует выдвижение кандидатов», — уточнил он и добавил, что этот период закончится 30 июня.





«Документы для регистрации — подписные листы, листы поддержки с подписями муниципальных депутатов — можно представлять с 20 июня по 1 июля», — подчеркнул Зацепа.





По его словам, 1 июня рабочая группа городской избирательной комиссии перешла по сути на круглосуточный режим работы. Кандидаты могут представить документы до 1 июля. После их проверки в течение 10 дней станет известно, кто будет допущен до участия в выборах, а кому откажут.





Ранее Беглов объявил о своем решении принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Врио главы города заявил, что стремится «быть независимым от тех или иных взглядов», а задача исполнительной власти — прислушиваться ко всем. Основными пунктами своей предвыборной программы он назвал создание комфортных условий жизни для горожан и налаживание эффективного сотрудничества с федеральным центром.





25 мая Александр Беглов объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих городских выборах. Беглов временно исполняет обязанности губернатора с октября прошлого года, он сменил на посту Георгия Полтавченко. В прошлом году Александр Беглов внес в Законодательное собрание Санкт-Петербурга законопроект, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора города. Заксобрание приняло этот закон в декабре 2018-го.





Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Законодательное собрание города официально объявит о начале избирательной кампании на заседании 31 мая.