Беглов первым подал документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов первым подал 1 июня в городскую избирательную комиссию документы для участия в предстоящих выборах губернатора города. Об этом сообщил член избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа. Действующий глава города сделал это первым из всех потенциальных кандидатов в губернаторы. По его словам, документы для регистрации в качестве кандидатов будут приниматься с 20 июня по 1 июля.
«У нас сегодня произошло представление первым кандидатом документов о самовыдвижении, то есть заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с требованиями закона. Первый кандидат выдвинутый, представивший документы в санкт-петербуржскую избирательную комиссию, — Беглов Александр Дмитриевич, временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга», — рассказал Зацепа в эфире телеканала «78».
Представитель городской избирательной комиссии отметил, что сегодня начинается не регистрация кандидатов, а их выдвижение. «На следующий день после дня опубликования постановления Законодательного собрания о назначении выборов, стартует выдвижение кандидатов», — уточнил он и добавил, что этот период закончится 30 июня.
«Документы для регистрации — подписные листы, листы поддержки с подписями муниципальных депутатов — можно представлять с 20 июня по 1 июля», — подчеркнул Зацепа.
По его словам, 1 июня рабочая группа городской избирательной комиссии перешла по сути на круглосуточный режим работы. Кандидаты могут представить документы до 1 июля. После их проверки в течение 10 дней станет известно, кто будет допущен до участия в выборах, а кому откажут.
Ранее Беглов объявил о своем решении принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец. Врио главы города заявил, что стремится «быть независимым от тех или иных взглядов», а задача исполнительной власти — прислушиваться ко всем. Основными пунктами своей предвыборной программы он назвал создание комфортных условий жизни для горожан и налаживание эффективного сотрудничества с федеральным центром.
25 мая Александр Беглов объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих городских выборах. Беглов временно исполняет обязанности губернатора с октября прошлого года, он сменил на посту Георгия Полтавченко. В прошлом году Александр Беглов внес в Законодательное собрание Санкт-Петербурга законопроект, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора города. Заксобрание приняло этот закон в декабре 2018-го.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Законодательное собрание города официально объявит о начале избирательной кампании на заседании 31 мая.