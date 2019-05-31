Беглов объяснил, почему будет участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что примет участие в выборах главы города как самовыдвиженец. Он объяснил решение своим желанием «быть независимым от тех или иных взглядов». Основными пунктами своей предвыборной программы Беглов назвал создание комфортных условий жизни для горожан и налаживание эффективного сотрудничества с федеральным центром.





«Все, кто живет в городе, искренне его любят. В том числе те, кто имеют другие взгляды, отличающиеся от моих. Задача исполнительной власти — прислушиваться ко всем. Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — пояснил политик вечером 30 мая в эфире телеканала «78».





Врио губернатора рассказал, что для «ликвидации болевых точек города» его команда разработала стратегию, которая сделает Санкт-Петербург «открытым, комфортным, удобным, социальным». Он также призвал представителей всех политический партий присылать свои предложения по развития города. «Санкт-Петербург сделал для меня очень много. Я вырос в этом городе, стал тем, кто я есть, и, конечно, пора отдавать долги», — заявил он.