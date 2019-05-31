Москва и Токио согласовали график переговоров по мирному договору

Россия просит японские власти пресекать попытки будоражить общественное мнение в стране по вопросу заключения мирного договора. «Пока проблем еще немало. Но мы договорились и соблюдаем договоренность не комментировать подробно ход переговоров. В этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме», — добавил глава российского МИД.





Комментируя итоги переговоров с Сергеем Лавровым, министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что обсуждение темы мирного договора между странами и других вопросов японо-российских взаимоотношений прошли в доверительной и откровенной обстановке. «Мы обсудили вопросы мирного договора и другие вопросы японо-российского сотрудничества в широком спектре областей. С министром Лавровым мы провели откровенный обмен мнениями на основе отношений доверия, построенных нами в ходе многочисленных предыдущих переговоров. Мы ранее договаривались с министром Лавровым не сообщать о содержании переговоров, поэтому о содержании я говорить не буду, скажу лишь, что по тем вопросам, по которым наши позиции отличаются, я передал министру позицию Японии», — сказал Коно.





Глава японского МИДа добавил, что Токио и впредь готово продолжать переговоры по мирному договору с Россией. «Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран представляют собой большую движущую силу на пути к заключению мирного договора. Пользуясь этой движущей силой, как дипломат я хочу и впредь энергично и неуклонно проводить переговоры», — подчеркнул он.





Мирный договор между Россией и Японией не подписывается уже более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над Южными Курилами, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.





Переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно в январе 2019-го, а затем — на переговорах в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ.