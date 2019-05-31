Москва и Токио согласовали график переговоров по мирному договору

Москва и Токио договорились о графике дальнейших переговоров по вопросу заключения мирного договора между странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно. Российский дипломат также отметил, что попросил японскую сторону приглушить попытки будоражить общественное мнение в Японии по этой теме. Коно в свою очередь заявил, что Япония намерена и впредь продолжать переговоры по этому вопросу.
«По вопросу мирного договора мы добросовестно выполняем поручения президента России [Владимира Путина] и премьер-министра Японии [Синдзо Абэ] ускорить работу на основе декларации 1956 года. Резко интенсифицировались контакты между министрами иностранных дел, между нашими заместителями, которые отвечают за эти вопросы. Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Японии.
Россия просит японские власти пресекать попытки будоражить общественное мнение в стране по вопросу заключения мирного договора. «Пока проблем еще немало. Но мы договорились и соблюдаем договоренность не комментировать подробно ход переговоров. В этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме», — добавил глава российского МИД.
Комментируя итоги переговоров с Сергеем Лавровым, министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что обсуждение темы мирного договора между странами и других вопросов японо-российских взаимоотношений прошли в доверительной и откровенной обстановке. «Мы обсудили вопросы мирного договора и другие вопросы японо-российского сотрудничества в широком спектре областей. С министром Лавровым мы провели откровенный обмен мнениями на основе отношений доверия, построенных нами в ходе многочисленных предыдущих переговоров. Мы ранее договаривались с министром Лавровым не сообщать о содержании переговоров, поэтому о содержании я говорить не буду, скажу лишь, что по тем вопросам, по которым наши позиции отличаются, я передал министру позицию Японии», — сказал Коно.
Глава японского МИДа добавил, что Токио и впредь готово продолжать переговоры по мирному договору с Россией. «Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран представляют собой большую движущую силу на пути к заключению мирного договора. Пользуясь этой движущей силой, как дипломат я хочу и впредь энергично и неуклонно проводить переговоры», — подчеркнул он.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается уже более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над Южными Курилами, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
Переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно в январе 2019-го, а затем — на переговорах в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ.