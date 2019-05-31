Строители состыковали части российско-китайского моста в Амурской области

Стыковка двух частей трансграничного автомобильного моста через реку Амур, на противоположных берегах которой находятся российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ состоялась 31 мая. С обеих сторон транспортного перехода строители закрутили последние болты, после чего пограничный катер отсалютовал пуском сигнальных ракет. В церемонии стыковки приняли участие глава Амурской области Василий Орлов, вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов.
После стыковки двух частей моста полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что этот транспортный переход сократит расходы бизнеса на логистику и сделает их проекты более доходными. «Этот мост - еще одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны», — добавил он.
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что мост Благовещенск — Хэйхэ — «точка роста» для региона. «У нас есть планы по развитию предмостовой территории, распространения сюда режима территории опережающего развития. Наше конкурентное преимущество — это сельское хозяйство, продукты переработки. У нас экспорт за прошлый год по соевым бобам составил почти 400 тысяч тонн, из миллиона тонн сои, выращенной здесь, 40% мы отправили в Китай. Благодаря строительству моста экспорт увеличится», — подчеркнул он.
По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, мост планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года. Глава Минвостокразвития также отметил, что при строительстве транспортного перехода не использовались бюджетные деньги, а затраченные на его строительства средства будут возвращены в течение 15 лет. «Деньги были привлечены в рамках концессионного соглашения в китайском банке под 4,9% годовых... Концессионный договор заключен на 15 лет, и в рамках пользования моста будет выплачиваться. Бюджетных денег в строительстве использовано не было», — рассказал Козлов.
Строительство трансграничного автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ началось в конце декабря 2016 года. По проекту, после ввода в эксплуатацию транспортного перехода по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Предположительно, поток пассажиров составит порядка трех миллионов человек в год, а грузопоток — около шести миллионов тонн.