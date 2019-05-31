Строители состыковали части российско-китайского моста в Амурской области

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, мост планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года. Глава Минвостокразвития также отметил, что при строительстве транспортного перехода не использовались бюджетные деньги, а затраченные на его строительства средства будут возвращены в течение 15 лет. «Деньги были привлечены в рамках концессионного соглашения в китайском банке под 4,9% годовых... Концессионный договор заключен на 15 лет, и в рамках пользования моста будет выплачиваться. Бюджетных денег в строительстве использовано не было», — рассказал Козлов.





Строительство трансграничного автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ началось в конце декабря 2016 года. По проекту, после ввода в эксплуатацию транспортного перехода по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Предположительно, поток пассажиров составит порядка трех миллионов человек в год, а грузопоток — около шести миллионов тонн.