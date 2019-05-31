The Chosun Ilbo: Спецпредставителя КНДР по США казнили после провала саммита в Ханое

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал провести чистку чиновников, принимавших участие в подготовке и проведении саммита США и КНДР в столице Вьетнама. Об это этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo. По ее данным, спецпредставитель Госсовета Северной Кореи по политике в отношении США Ким Хек Чхоль был казнен в марте после провальной встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Некоторые участники северокорейской делегации были отправлены в трудовые исправительные лагеря.





Также были казнены четыре сотрудника МИД Северной Кореи, участвовавших в переговорах в Ханое, утверждает The Chosun Ilbo. Дипломаты были обвинены в шпионаже в пользу США, уточняет издание.





Еще несколько участников саммита были отправлены в исправительные лагеря, сообщил источник издания. В том числе и переводчик Ким Чен Ына, которого обвинили в «запятнании авторитета» северокорейского лидера из-за ошибки толкования





Младшей сестре главы КНДР Ким Йо Чжон было приказано «лежать тише воды ниже травы», утверждает The Chosun Ilbo. «Ким Йо Чжон не была замечена на публике после саммита в Ханое», — сообщил источник газеты.





Издание обращает внимание на то, что в официальной партийной прессе Северной Кореи появились такие выражения, как «антипартийная», «антиреволюционная» и «суровое суждение». Последний раз они использовались в 2013 году, когда Ким Чен Ын казнил своего дядю Джан Сонг-таека, утверждает газета.





Саммит лидеров КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. Встреча резко закончилась без подписания итогового соглашения из-за требования американской стороны закрыть секретный завод по обогащению урана, расположенный в Северной Корее. Согласно позиции Вашингтона, лидер КНДР Ким Чен Ын хотел полного снятия со свой страны американских санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Штаты не согласились и отказались пойти навстречу в этом вопросе. В Пхеньяне заявили, что были согласны на частичное снятие санкций.