СМИ: Прямая линия с Путиным планируется 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к президентской администрации. По их словам, в Кремле ориентируются именно на эту дату, называя ее основной.





Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом месяце прямая линия с главой государства не планируется. «В этом не планируется. Насчет следующего — проинформируем», — сообщил представитель Кремля.





Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным — ежегодная телепередача, в ходе которой российский лидер отвечает на вопросы граждан. Вопросы можно задавать по телефону, через интернет и в ходе прямых телевизионных включений из разных регионов России.





Первая прямая линия с президентом состоялась 24 декабря 2001 года. Последняя — 15 июня 2017 года. Тогда за почти четыре часа глава государства ответил на 73 вопроса россиян. Самая продолжительная прямая линия Владимира Путина прошла в 2013 году — президент общался гражданами около пяти часов. В прошлом году прямую линию провели 7 июня в Гостином дворе. Глава государства пообщался с россиянами в измененном формате: в студии не было зрителей, а на связи с президентом находились губернаторы и члены правительства, которым глава государства мог переадресовать вопросы в режиме видеоконференции.