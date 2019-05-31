МИД Мексики предупредил США о катастрофических последствиях после введения пошлин

Введение Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары будет иметь катастрофические последствия и Мехико отреагирует на решение Белого дома решительно. Об этом заявил заместитель главы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде. Он также отметил, что эта мера не имеет никакого оправдания и может развязать торговую войну между странами.
«Если эта угроза будет воплощена, то последствия будут катастрофическими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора [между Канадой, Мексикой и США]», - цитирует Сеаде на газета Milenio.
Замминистра подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «выпускает много твитов, и на следующий день их переполняет другой твит». «Я предпочел бы руководствоваться действиями», — заявил он и добавил, что нужно подождать, чтобы понять, о чем говорится в новом послании американского лидера о введении заградительных пошлин против мексиканских товаров.
Накануне Дональд Трамп через свой Twitter сообщил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с миграционным кризисом на границе. «Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты. Подробности из Белого дома последуют», — написал американский лидер.
Трамп во время своей предвыборной кампании не раз высказывался негативно в отношении мигрантов, в том числе тех, кто приезжает в США из Мексики. 15 февраля он подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Президент США рассчитывал получить из бюджета около восьми миллиардов долларов на строительство стены на границе, а также укрепления существующих там КПП. Общая протяженность укреплений должна составить 376,5 километра.
29 марта глава Белого дома пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз. Ежегодно несколько сотен тысяч человек пытаются перебраться в США через мексиканскую границу.