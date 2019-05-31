МИД Мексики предупредил США о катастрофических последствиях после введения пошлин

Введение Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары будет иметь катастрофические последствия и Мехико отреагирует на решение Белого дома решительно. Об этом заявил заместитель главы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде. Он также отметил, что эта мера не имеет никакого оправдания и может развязать торговую войну между странами.





«Если эта угроза будет воплощена, то последствия будут катастрофическими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора [между Канадой, Мексикой и США]», - цитирует Сеаде на газета Milenio.





Замминистра подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «выпускает много твитов, и на следующий день их переполняет другой твит». «Я предпочел бы руководствоваться действиями», — заявил он и добавил, что нужно подождать, чтобы понять, о чем говорится в новом послании американского лидера о введении заградительных пошлин против мексиканских товаров.





Накануне Дональд Трамп через свой Twitter сообщил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с миграционным кризисом на границе. «Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты. Подробности из Белого дома последуют», — написал американский лидер.