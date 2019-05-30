«У нас две войны»: Зеленский рассказал сенатору США о ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом, сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский заявил американскому политику о важности досрочных выборов в Верховную раду. Украина не может долго ждать формирования нового правительства, так как ведет «две войны», отметил политический лидер.





На встрече с Портманом Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря июльским выборам в Верховную раду уже в сентябре 2019 года может быть сформировано новое правительство. «Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», – подчеркнул глава государства.





На встрече с американским сенатором Зеленский также обсудил ситуацию в Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего прекращение огня и обмен заложниками. Украинский президент также особо отметил активную позицию Сената США в вопросе санкций против России и предоставления Киеву военной помощи. Кроме того, он подчеркнул необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.





Ранее стало известно, что Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Постановление, которым глава правительства Украины должен быть смещен со своего поста, не поддержали более половины парламентариев. Таким образом, роспуск кабинета министров прежнего правительства экс-президента Петра Порошенко не состоялся — по закону Украины, он начинается с отставки премьера.





После объявления решения Рады Зеленский внес на рассмотрение представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ. Таким образом, глава Украины пытается продолжить обновление кабмина страны.





Между тем, по данным украинских СМИ, партия Зеленского «Слуга народа» может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической организации. Из-за этого под угрозой оказывается ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду, пишет портал «Киеввласть» со ссылкой на свои источники. Ранее партию «Слуга Народа» возглавлял Иван Баканов, который затем был назначен первым замглавы Службы безопасности Украины. После этого руководителем организации стал советник Зеленского Дмитрий Разумков.





По данным «Киеввласти», Минюст Украины не проводит перерегистрацию главы «Слуги народа» по сокращенной процедуре, поскольку номинальный руководитель политической силы и уже первый замглавы СБУ Баканов не может подписывать партийные документы. В связи с этим у Минюста возник вопрос, на каком основании проводился съезд «Слуги народа», на котором было принято решение о смене руководства партии, если Баканов уже не уполномочен подписывать партийные документы.





﻿Согласно украинским законам, чиновник не может параллельно возглавлять политическую силу. Если Минюст решит регистрировать изменения партийного устава по общей процедуре, то «Слуга народа» не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, указывает издание.





В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламета и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

По данным опроса украинских социологов, пять партий, в том числе и «Слуга народа», могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду.