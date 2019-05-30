Путин встретится с президентом Турции на саммите G20 в Японии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры 30 мая. В ходе беседы главы государств договорились встретиться на полях июньского саммита G20 в Японии. Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента.





В ходе беседы Путин и Эрдоган обсудили сирийский конфликт. «Наш президент заявил о необходимости предотвратить еще большее число жертв среди мирного населения в результате ударов, наносимых режимом президента Башара Асада на юге Идлиба. В ходе переговоров президент говорил, что нужно избежать новой волны беженцев, которая может хлынуть к нашим границам. Он также предложил добиться установления режима прекращения огня и сконцентрироваться на мирном урегулировании конфликта», – говорится в сообщении пресс-службы.





Политические лидеры также отметили важность наращивания совместной работы в плане эффективной нейтрализации террористических группировок в Идлибе. Кроме того, президенты затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере, передает пресс-служба Кремля. Отметим, что в сообщении Кремля не говорится о планирующейся в Осаке встрече глав двух стран. «Условлено о дальнейших контактах», – передает президентская пресс-служба. Саммит G20 пройдет 28-29 июня в Осаке.





Последний раз Путин и Эрдоган встречались в апреле 2019 года. Российский президент принимал турецкого коллегу в Москве. Первый визит президента Турции в Россию состоялся в сентябре 2015 года. Тогда в Москве на переговорах руководители двух государств обсудили ситуацию в Сирии и строительство газопровода «Турецкий поток».





В августе 2016 года Эрдоган приезжал для встречи с Путиным в Санкт-Петербург. Это были первые переговоры глав государств после инцидента 24 ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили в Сирии российский военный самолет, что привело к серьезным проблемам в отношениях Москвы и Анкары. По итогам встречи было объявлено о решении вывести отношения на докризисный уровень и подготовить среднесрочную программу сотрудничества на ближайшие годы.