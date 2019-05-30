С Байконура запустили мощнейший в России спутник связи – видео

«Ямал-601» является самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит аппарат «Ямал-202» для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги высокоскоростного доступа в интернет.





﻿«Ямал-601» создали специалисты компании Thales Alenia Space по заказу АО «Газпром космические системы». Аппарат разработали в рамках федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания. Это будет первый пуск ракеты «Протон-М» в 2019 году. Предыдущий запуск этого носителя состоялся 21 декабря 2018 года.





Ранее в мае стало известно, что орбитальная группировка национальной навигационной системы ГЛОНАСС в 2019 году пополнится пятью спутниками. На данный момент группировка насчитывает 26 аппаратов. Согласно стратегии развития ГЛОНАСС, вывод спутников на околоземную орбиту будет осуществляться с помощью пяти ракет-носителей «Союз».