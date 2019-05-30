«Роскосмос» раскритиковал решение США о запрете услуг РФ при запусках спутников

Запрет Минобороны США на использование американскими компаниями услуг России при проведении космических пусков — это проявление недобросовестной конкуренции, отмечается в сообщении пресс-службы «Роскосмоса». В госкорпорации такой шаг Пентагона также назвали ударом по сотрудничеству двух стран в космической сфере.





«Государственная корпорация «Роскосмос» осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — подчеркнули в пресс-службе. Там также добавили, что такой шаг Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков аппаратов на орбиты на коммерческой основе.





«Фактически это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», — отмечается в сообщении госкорпорации.





Советник генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Михаил Ремизов заявил ТАСС, что данный вопрос еще предстоит изучить, прежде чем комментировать его по существу. «В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными», — отметил он. Но и в этом случае «потери будут сугубо гипотетические, так как на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика», предполагает Ремизов.





Ранее 30 мая стало известно, что Минобороны США планирует с 31 декабря 2022 года запретить пользоваться услугами РФ при проведении запусков коммерческих спутников. Ведомство внесло Россию в список стран, в отношении которых уже введены подобные ограничения. В данном перечне уже находятся пять государств — Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Уточняется, что услугами стран из черного списка Пентагона запрещается пользоваться в том случае, если возникает риск в сфере кибербезопасности.