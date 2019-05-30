Кружки, футболки и чехлы: китайские продавцы выставили Зеленского на продажу

13 августа 2018 года стали появляться сообщения о блокировке интернет-магазином AliExpress учетных записей россиян за нарушение правил. Отвечая на запросы заблокированных пользователей, сотрудники поддержки онлайн-магазина говорят, что аккаунты закрываются из-за попытки обмана продавца путем спора, что считается грубейшим нарушением. Некоторых покупателей из России заносят в «черный список», написал портал Akket.





Как отмечает Akket, раньше покупатель интернет-магазина при обнаружении бракованного товара или его несоответствия описанию мог открыть спор, чтобы урегулировать проблему. Таким образом можно потребовать у продавца вернуть деньги, полностью или частично. Теперь администрация AliExpress начала в массовом порядке блокировать учетные записи покупателей за открытые споры.