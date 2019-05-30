Кружки, футболки и чехлы: китайские продавцы выставили Зеленского на продажу

Предприимчивые продавцы на китайской интернет-площадке AliExpress представили кружки, футболки и чехлы для телефонов с изображением украинского президента Владимира Зеленского. Цена за футболку с Василием Голобородько (главный герой сериала «Слуга народа», роль которого исполнил Зеленский) — менее тысячи рублей, кружка с украинским лидером, который появляется при высокой температуре напитка, — почти 900 рублей, а чехол — 140 рублей.
Чехлов с Зеленским представлено семь видов. Рассчитаны они на модельный ряд от iPhone 6 до 8 Plus. Кроме того, китайские продавцы не забыли и об экс-президенте Украины Петре Порошенко — ранее была возможность заказать чехол, где украинский политик был изображен на обложке шоколада «Аленка». Позже изображение Порошенко заменили на Дональда Трампа, которого почему-то зовут «Сережка».
13 августа 2018 года стали появляться сообщения о блокировке интернет-магазином AliExpress учетных записей россиян за нарушение правил. Отвечая на запросы заблокированных пользователей, сотрудники поддержки онлайн-магазина говорят, что аккаунты закрываются из-за попытки обмана продавца путем спора, что считается грубейшим нарушением. Некоторых покупателей из России заносят в «черный список», написал портал Akket.
Как отмечает Akket, раньше покупатель интернет-магазина при обнаружении бракованного товара или его несоответствия описанию мог открыть спор, чтобы урегулировать проблему. Таким образом можно потребовать у продавца вернуть деньги, полностью или частично. Теперь администрация AliExpress начала в массовом порядке блокировать учетные записи покупателей за открытые споры.