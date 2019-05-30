В РПЦ указали на неспособность Константинополя разрешить церковный кризис на Украине

Попытки архиепископа Кипрского Хризостома урегулировать церковный кризис на Украине говорят о неспособности Константинопольского патриарха разрешить эту ситуацию. Такое мнение на брифинге по итогам заседания Священного Синода РПЦ выразил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Пресс-секретарь РПЦ положительно оценил усилия Хризостома в этом направлении.
«Нам известно, что архиепископ Хризостом прилагает определенные усилия с целью улучшения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха разрешить сложную украинскую ситуацию, которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара [резиденция Константинопольского патриарха]», — заявил Легойда журналистам.
Пресс-секретарь РПЦ считает, что усилия архиепископа Хризостома не входят в противоречие с инициативами Московского патриархата. «Русская православная церковь неоднократно подчеркивала стремление и необходимость всеправославного решения по этому вопросу. Поскольку в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить, то я думаю, что в какой-то мере можно рассматривать эти действия в русле предложения Русской православной церкви», — полагает он.
Ранее в мае глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что положительно оценивает посреднические усилия архиепископа Кипрского Хризостома II, который ведет переговоры о ситуации на Украине с предстоятелями поместных церквей. Архиепископ Кипрский Хризостом обсудил действия Константинополя по дарованию автокефалии церковным структурам на Украине с патриархами Сербским Иринеем и Болгарским Неофитом. Митрополит РПЦ также встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом.
Кроме того, в ходе брифинга Легойда назвал число православных храмов в России, которые находятся в аварийном и разрушенном состоянии. «Члены Синода выслушали доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), председателя патриаршего совета по культуре. Этот доклад был посвящен созданному патриаршим советом по культуре перечню аварийных и руинированных храмов на территории России. <...> Согласно этому реестру, чуть больше четырех тысяч храмов России находятся в аварийном и руинированном состоянии», — отметил он.
Легойда подчеркнул, что количество таких соборов ежегодно уменьшается. Однако их наличие беспокоит РПЦ, признал он. Легойда отметил также, что не все из аварийных соборов предполагается восстановить. «Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены, существуют храмы, которые будут законсервированы», — пояснил Легойда.
Заседание Священного Синода РПЦ прошло в Санкт-Петербурге в четверг, 30 мая. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Процесс предоставления Украине церковной самостоятельности в рамках вселенского православия был запущен осенью 2018 года. В середине декабря 2018-го было объявлено о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Новую церковь пока официально признает только Константинопольский патриархат, который и инициировал ее создание. В Русской православной церкви (РПЦ) выступают категорически против ПЦУ, признавая только одну православную общину на Украине — УПЦ МП.