В РПЦ указали на неспособность Константинополя разрешить церковный кризис на Украине

Попытки архиепископа Кипрского Хризостома урегулировать церковный кризис на Украине говорят о неспособности Константинопольского патриарха разрешить эту ситуацию. Такое мнение на брифинге по итогам заседания Священного Синода РПЦ выразил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Пресс-секретарь РПЦ положительно оценил усилия Хризостома в этом направлении.





«Нам известно, что архиепископ Хризостом прилагает определенные усилия с целью улучшения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха разрешить сложную украинскую ситуацию, которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара [резиденция Константинопольского патриарха]», — заявил Легойда журналистам.





Пресс-секретарь РПЦ считает, что усилия архиепископа Хризостома не входят в противоречие с инициативами Московского патриархата. «Русская православная церковь неоднократно подчеркивала стремление и необходимость всеправославного решения по этому вопросу. Поскольку в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить, то я думаю, что в какой-то мере можно рассматривать эти действия в русле предложения Русской православной церкви», — полагает он.





Ранее в мае глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что положительно оценивает посреднические усилия архиепископа Кипрского Хризостома II, который ведет переговоры о ситуации на Украине с предстоятелями поместных церквей. Архиепископ Кипрский Хризостом обсудил действия Константинополя по дарованию автокефалии церковным структурам на Украине с патриархами Сербским Иринеем и Болгарским Неофитом. Митрополит РПЦ также встретился с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом.





Кроме того, в ходе брифинга Легойда назвал число православных храмов в России, которые находятся в аварийном и разрушенном состоянии. «Члены Синода выслушали доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), председателя патриаршего совета по культуре. Этот доклад был посвящен созданному патриаршим советом по культуре перечню аварийных и руинированных храмов на территории России. <...> Согласно этому реестру, чуть больше четырех тысяч храмов России находятся в аварийном и руинированном состоянии», — отметил он.





﻿Легойда подчеркнул, что количество таких соборов ежегодно уменьшается. Однако их наличие беспокоит РПЦ, признал он. Легойда отметил также, что не все из аварийных соборов предполагается восстановить. «Есть храмы, которые могут и должны быть восстановлены, существуют храмы, которые будут законсервированы», — пояснил Легойда.





Заседание Священного Синода РПЦ прошло в Санкт-Петербурге в четверг, 30 мая. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





﻿Процесс предоставления Украине церковной самостоятельности в рамках вселенского православия был запущен осенью 2018 года. В середине декабря 2018-го было объявлено о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Новую церковь пока официально признает только Константинопольский патриархат, который и инициировал ее создание. В Русской православной церкви (РПЦ) выступают категорически против ПЦУ, признавая только одну православную общину на Украине — УПЦ МП.