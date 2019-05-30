ЦБ назвал главные внешние и внутренние риски для российской экономики

Банк России подготовил очередной обзор финансовой стабильности. В нем ЦБ перечислил внешние и внутренние риски для экономики и финансовой системы РФ. К ним банк отнес опасность замедления мирового роста, неопределенность политики центральных банков Запада в отношении процентных ставок, обострение геополитических проблем (торговые войны и санкции), а также падение реальных доходов россиян.





С осени 2018-го финансовая система России укрепилась, однако ей сейчас угрожает ряд факторов. «Во-первых, повышаются риски замедления глобального экономического роста. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), прирост мирового ВВП в 2018 году замедлился до 3,6% (в 2017 году — 3,8%). При этом регуляторы ведущих экономик (прежде всего США и еврозоны) пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 год. До минимальных за долгий период значений снизились темпы роста в Китае», — отмечается в обзоре ЦБ.





Кроме того, сохраняется неопределенность политики ведущих центральных банков относительно ключевых ставок, считают в Банке России. Колебания процентных ставок определяют волатильность потоков капитала (его приток или отток в РФ), поясняют в ЦБ.





«В-третьих, повышается значимость внешнеэкономических и геополитических факторов. Усиление торговых споров между США и Китаем и другими странами может привести к сокращению объемов глобальной торговли, иметь серьезное влияние на инфляцию, настроения потребителей и в конечном счете на глобальный экономический рост», — говорится в обзоре. К геополитическим факторам, влияющим на устойчивость рынков, эксперты ЦБ также отнесли Brexit, а на динамику нефтяных цен — ситуацию в Иране и Венесуэле.





Риском для российской финансовой системы также могут быть внутренние проблемы экономики РФ. «В I квартале 2019 года продолжилось сокращение реальных располагаемых доходов населения (на 2,3% в годовом выражении), при этом долговая нагрузка населения быстро растет. Стагнация доходов может оказать негативное влияние на качество потребительских кредитов», — предупреждают специалисты ЦБ.





В феврале 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's перечислило ключевые риски российской экономики в среднесрочной перспективе. Аналитики организации отнесли к внутренним проблемам доминирование государственного сектора и рост монополизации, что, по их мнению, является основным препятствием для увеличения объема инвестиций и производительности в России. Главным внешним риском в Moody's назвали усиление оттока капитала. Специалисты выразили сомнение, что он достигнет максимума 2014 года. Однако они не исключили риска новых санкций против РФ, что поставит под угрозу стабильность финансового рынка.