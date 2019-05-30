Владимир Владимирович узнал у журналистов в Севастополе, как работает губернатор

Ранее неизвестный позвонил с мобильного номера на телефон «Независимого телевидения Севастополя» и представился Владимиром Владимировичем. Он поинтересовался о делах в редакции, все ли получается у журналистов. Также он спросил о Дмитрии Владимировиче и о его работе, имея в виду, видимо, губернатора Севастополя Овсянникова.





В ответ редактор телеканал Елена Анисимова спросила у Владимира Владимировича, нет ли у него каких-то проблем, на что собеседник ответил, что у него все в порядке. В завершении беседы Владимир Владимирович поздравил редакцию телеканала с наступающим Днем города.





Севастопольский телеканал НТС связан с известным севастопольским политиком, депутатом ЗакСа и участником «Русской весны» Алексеем Чалым. При этом, как сообщают местные СМИ, между Чалым, обладающим авторитетом в городе и губернатором Дмитрием Овсянниковым идет затяжной конфликт. Представители законодательной и исполнительной власти не сошлись в видении концепций развития города. В результате, как сообщается местными СМИ, из-за политики Овсянникова стал ущемляться севастопольский бизнес. В феврале Чалый даже добивался проведения референдума об отставке Овсянникова.