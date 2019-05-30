Подозреваемый в теракте во французском Лионе признал причастность к ИГ

Мужчина, подозреваемый в подготовке взрыва во французском городе Лион, заявил следователям, что действовал от имени «Исламского государства»*. Об этом сообщает телеканал BFMTV. В свою очередь обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что французская полиция специально медлила с арестом злоумышленника и сделала это по политическим соображениям.





По данным BFMTV, 24-летний Мохаммед Хикем М. признался после нескольких дней содержания под стражей, что действовал от имени ИГ и остается верен этой группировке до сих пор. Ранее задержанный отрицал причастность к каким-либо террористическим организациям. Правоохранительные органы провели обыски дома у выходца из Алжира и обнаружили, что мужчина искал в интернете информацию, связанную с радикальным исламом.





Кроме того, Хикем рассказал, что бомбу, использованную в Лионе, он собрал самостоятельно. Также известно, что мужчина не имел французской визы и проживал на нелегальном положении, перебиваясь случайными заработками.





Между тем обозреватель Юлия Латынина обратила внимание на то, что между взрывом (24 мая) и задержанием подозреваемого (27 мая) прошло три дня. По мнению журналистки, французская полиция медлила с арестом специально. На этот период пришлись выборы в Европейский парламент. Если бы французские избиратели до голосования узнали о том, что очередной нелегальный мигрант, придерживающийся радикального ислама, совершил теракт в стране, партия президента Эммануэля Макрона показала бы еще худший результат на этих выборах, считает Латынина.





«Еще раз: есть серьезные основания полагать, что французская полиция отложила арест террориста по электоральным соображениям», — подчеркнула обозреватель. Отметим, что партия Макрона «Вперед, республика» заняла второе место по итогам прошедших во Франции выборов в Европарламент, набрав 22,41% голосов. Первое место — у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».





Взрыв в в центре Лиона, на пешеходной улице, прогремел 24 мая. В результате пострадали 13 человек. Самодельное взрывное устройство, которое использовалось при теракте, было начинено гвоздями, винтами и болтами. 27 мая силовики задержали не только Хикема, но и его родителей и брата. Позднее родственники Хикема были отпущены.





*ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещена на территории РФ.