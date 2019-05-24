При взрыве во французском Лионе пострадали восемь человек

Взрыв прогремел в городе Лион во Франции в пятницу, 24 мая. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате инцидента, сообщают французские СМИ. Местные власти говорят о восьми травмированных. Среди получивших ранения — восьмилетний ребенок. Взрыв прогремел около булочной на пешеходной улице имени Виктора Гюго в центре города. По словам очевидцев, бомба находилась в небольшом свертке.
По информацию администрации региона Овернь — Рона — Альпы, центром которого является Лион, в результате пострадали восемь человек. «Взрыв в Лионе. По предварительным данным, восемь человек получили легкие травмы. Глава региона и прокурор прибыли на место ЧП», — сообщили французские чиновники в Twitter.
Между тем издание Lyon Mag пишет, что количество пострадавших возросло до 10 человек. Lyon Mag также сообщает, что взрывное устройство было начинено гвоздями, винтами и болтами. Бомбу оставил рядом с булочной некий мужчина, которого сейчас разыскивают правоохранительные органы. Полицейские оцепили район инцидента и начали стягивать туда дополнительные силы. Местная администрация советует горожанам избегать данного района. Прокуратура Лиона в связи со взрывом начала расследование по статье о попытке преднамеренного убийства.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о теракте в городе. «В Лионе произошла террористическая атака. Я не могу оценить ущерб от взрыва, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие. Я хочу выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям», — сказал глава государства. Посольство РФ во Франции не располагает сведениями о том, есть ли среди пострадавших при взрыве в Лионе граждане России, сообщает РИА Новости. Дипломаты пытаются выяснить это.
В январе 2019 года в булочной в центре Парижа произошел мощный взрыв. Погибли три человека, почти 50 получили ранения различной степени тяжести. Причиной инцидента стал взрыв газа. Булочная сгорела, а взрывной волной выбило стекла в зданиях на соседних улицах.