При взрыве во французском Лионе пострадали восемь человек

Взрыв прогремел в городе Лион во Франции в пятницу, 24 мая. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате инцидента, сообщают французские СМИ. Местные власти говорят о восьми травмированных. Среди получивших ранения — восьмилетний ребенок. Взрыв прогремел около булочной на пешеходной улице имени Виктора Гюго в центре города. По словам очевидцев, бомба находилась в небольшом свертке.





По информацию администрации региона Овернь — Рона — Альпы, центром которого является Лион, в результате пострадали восемь человек. «Взрыв в Лионе. По предварительным данным, восемь человек получили легкие травмы. Глава региона и прокурор прибыли на место ЧП», — сообщили французские чиновники в Twitter.