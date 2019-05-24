close
St
Трамп заявил о возможной причастности Киева к расследованиям против него
Новости

Трамп заявил о возможной причастности Киева к расследованиям против него

Президент США считает начатые в отношении него разбирательства попыткой госпереворота

Президент США Дональд Трамп предположил, что власти ряда стран, в частности, Украины, Великобритании и Австралии, могут быть причастны к инициированию расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который выяснял, был ли политический лидер в сговоре с Москвой. Он призвал Министерство юстиции США проверить эту информацию. Трамп считает проводившееся против него расследования попыткой госпереворота. Видео с этой речью президента опубликовал сайт Politico.



Трамп пояснил, что именно поэтому разрешил министру юстиции Уильяму Барру рассекретить информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования Мюллера. «Он [Барр] просмотрит множество документов, какие-то покажутся ему интересными, а какие-то нет. Меня просили в течение года рассекретить документы, так что я так и сделал. Я надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, на Австралию и Украину. Надеюсь, он посмотрит на все, потому что была попытка обмана против нашей страны, грандиознейшая попытка в истории США. Кто-то должен докопаться до истины», — подчеркнул Трамп.


Политик добавил, что считает начатые ранее в отношении него американскими спецслужбами разбирательства «попыткой государственного переворота или попыткой сместить президента». «Такого никогда не должно произойти ни с кем», — отметил Трамп.


Минюст США в настоящее время проверяет действия сотрудников ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, являвшимся в то время советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, а также главы ФБР и ЦРУ изучают методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.


Ранее в мае адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что отменил свой визит в Киев из-за вероятности встречи с врагами США и врагами президента. Джулиани планировал посетить город, чтобы убедить власти Украины провести ряд расследований, в частности, касательно связи сына бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому бизнесмену.


Спецпрокурор США Роберт Мюллер с мая 2017 года вел расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией. Параллельно расследованием занимались комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».


На сайте Минюста США 18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Роберта Мюллера, посвященная предполагаемому вмешательству России в выборы. Уильям Барр заявил, что ГРУ России передавало в Wikileaks материалы, посвященные деятельности американских демократов. Чиновник отметил, что предвыборный штаб Трампа не принимал участия в этой сделке, и подтвердил, что сговора президента США с Россией не было.


Трамп поручил разведке расследовать слежку за его предвыборным штабом

Президент США также разрешил генпрокурору рассекретить информацию об обстоятельствах начала расследования Роберта Мюллера 24 мая 2019

Загрузка...
Показать комментарии