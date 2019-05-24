Трамп заявил о возможной причастности Киева к расследованиям против него

Трамп пояснил, что именно поэтому разрешил министру юстиции Уильяму Барру рассекретить информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования Мюллера. «Он [Барр] просмотрит множество документов, какие-то покажутся ему интересными, а какие-то нет. Меня просили в течение года рассекретить документы, так что я так и сделал. Я надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, на Австралию и Украину. Надеюсь, он посмотрит на все, потому что была попытка обмана против нашей страны, грандиознейшая попытка в истории США. Кто-то должен докопаться до истины», — подчеркнул Трамп.





Политик добавил, что считает начатые ранее в отношении него американскими спецслужбами разбирательства «попыткой государственного переворота или попыткой сместить президента». «Такого никогда не должно произойти ни с кем», — отметил Трамп.





Минюст США в настоящее время проверяет действия сотрудников ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, являвшимся в то время советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, а также главы ФБР и ЦРУ изучают методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.





Ранее в мае адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что отменил свой визит в Киев из-за вероятности встречи с врагами США и врагами президента. Джулиани планировал посетить город, чтобы убедить власти Украины провести ряд расследований, в частности, касательно связи сына бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому бизнесмену.





Спецпрокурор США Роберт Мюллер с мая 2017 года вел расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией. Параллельно расследованием занимались комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».





На сайте Минюста США 18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Роберта Мюллера, посвященная предполагаемому вмешательству России в выборы. Уильям Барр заявил, что ГРУ России передавало в Wikileaks материалы, посвященные деятельности американских демократов. Чиновник отметил, что предвыборный штаб Трампа не принимал участия в этой сделке, и подтвердил, что сговора президента США с Россией не было.