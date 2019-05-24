СМИ анонсировали возвращение Саакашвили на Украину в конце мая

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину в конце мая. Такую информацию опубликовало агентство «УНН» со ссылкой на свои источники.





«Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину уже в ближайшие дни. Его прилет ожидается в среду, 29 мая», — говорится в сообщении. Ранее адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий рассказал, что политик попросил нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Саакашвили просит Зеленского дать ему возможность защитить свои права в суде, пояснил юрист. Для этой цели Саакашвили необходимо приехать на Украину, пояснил Чернолуцкий.





Ранее, в мае, Саакашвили говорил, что хотел бы вернуться на Украину, чтобы заняться там обучением молодых политиков и вновь встретиться со своими друзьями в этой стране. «Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — отметил политик.





В апреле президент России Владимир Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили украинское гражданство. Сам бывший губернатор Одесской области в ответ заявил, что Кремль, напротив, требует от Киева не только не возвращать ему украинский паспорт, но и не пускать грузинского политика в эту страну. Кроме того, Путин добивается для Саакашвили запрета на въезд еще в несколько государств, утверждал тогда оппозиционер.





В июле 2017 года Саакашвили был лишен украинского гражданства, которое он получил в 2015-м. 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии депортировали из Украины в Польшу. В Госпогранслужбе Украины объяснили, что политик въехал в страну незаконно, поэтому его решили вернуть в место предыдущего пребывания. 14 февраля оппозиционер рассказал, что получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили заявил, что намерен возвратиться в Киев и что «как никогда решительно» настроен вернуть украинское гражданство.