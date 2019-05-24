Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети»

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова решила не принимать участие в специальном выпуске шоу «Голос.Дети». Ведущий программы Дмитрий Нагиев заявил, что команда проекта уважает такое решение девочки. Спецвыпуск «Голос.Дети» в прямом эфире в пятницу, 24 мая, транслирует Первый канал. Все остальные финалисты шестого сезона (восемь человек) принимают участие в шоу.





«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи «Голоса». Мы желаем ей успехов», — подчеркнул Нагиев. Ранее в мае Алсу в интервью радиостанции «Серебряный дождь» заявила, что ее дочь и остальные дети оказались «втянуты в какие-то игры». Певица тогда сказала, что Микела сама решит, стоит ли ей принимать участие в спецвыпуске Первого канала или нет.