Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске «Голос.Дети»

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова решила не принимать участие в специальном выпуске шоу «Голос.Дети». Ведущий программы Дмитрий Нагиев заявил, что команда проекта уважает такое решение девочки. Спецвыпуск «Голос.Дети» в прямом эфире в пятницу, 24 мая, транслирует Первый канал. Все остальные финалисты шестого сезона (восемь человек) принимают участие в шоу.
«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи «Голоса». Мы желаем ей успехов», — подчеркнул Нагиев. Ранее в мае Алсу в интервью радиостанции «Серебряный дождь» заявила, что ее дочь и остальные дети оказались «втянуты в какие-то игры». Певица тогда сказала, что Микела сама решит, стоит ли ей принимать участие в спецвыпуске Первого канала или нет.
В финале «Голос.Дети» победила Микелла Абрамова, за которую проголосовали более 145 тысяч раз. Второе место занял Максим Ержан, набрав почти 65 тысяч голосов. Валерий Кузаков стал третьим с 36 тысячами. Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона телепроекта «Голос.Дети» спровоцировала громкий скандал. За дочь Алсу, как сообщил Первый канал, проголосовали 56,5% зрителей шоу.
После этого в соцсетях начали распространяться комментарии о возможной накрутке результатов голосования. Через несколько часов после объявления имени победителя стало известно, что телеканал проведет проверку. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что подобного перевеса в пользу одного из участников шоу ранее не случалось.
16 мая Первый канал получил результаты расследования возможных накруток голосов за финалистов «Голос.Дети», которое проводилось компанией Group-IB. Специалисты этой организации установили, что при голосовании за дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова с подозрительных телефонных номеров поступило 30 тысяч звонков, еще восемь тысяч СМС-сообщений пришло в виде массовой рассылки с 300 телефонных номеров. На этом основании телеканал объявил результаты финала недействительными и анонсировал проведение спецвыпуска шоу.