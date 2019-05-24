Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» определил победителя

Она заявила, что ее дочь сама решит, стоит ли ей принимать участие в спецвыпуске Первого канала или нет. Кроме того, певица уточнила, что развернутый комментарий по поводу аннулирования результатов шоу после выявленной накрутки голосов в пользу ее дочери она даст 1 июня, в День защиты детей.





В финале «Голос.Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова, за которую проголосовали более 145 тысяч раз. Второе место занял Максим Ержан, набрав почти 65 тысяч голосов. Валерий Кузаков стал третьим с 36 тысячами. Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона телепроекта «Голос.Дети» спровоцировала громкий скандал. За дочь Алсу, как сообщил Первый канал, проголосовали 56,5% зрителей шоу.





После этого в соцсетях начали распространяться комментарии о возможной накрутке результатов голосования. Через несколько часов после объявления имени победителя стало известно, что телеканал проведет проверку. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что подобного перевеса в пользу одного из участников шоу ранее не случалось.





16 мая Первый канал получил результаты расследования возможных накруток голосов за финалистов «Голос.Дети». Компания Group-IB установила, что при голосовании за дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллу с подозрительных телефонных номеров поступило 30 тысяч звонков, еще восемь тысяч СМС-сообщений пришло в виде массовой рассылки с 300 телефонных номеров. На этом основании телеканал объявил результаты финала недействительными.





Будет ли проведен дополнительный конкурс для финалистов и установлен победитель, представители телеканала не сообщили. Однако ведущий «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев рассказал РБК, что 24 мая в прямом эфире Первого канала выйдет специальный выпуск «Голос.Дети», в котором «будут расставлены некоторые точки над i». По словам ведущего вокального шоу, спецвыпуск будет посвящен не столько результатам расследования, сколько попыткам найти «правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми».