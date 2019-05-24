Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» определил победителя

На Первом канале прошел специальный выпуск шоу «Голос. Дети», чьи финальные результаты были аннулированы, после того как выяснилось, что за дочь Алсу Микеллу Абрамову голосовали боты. Вместе с Нагиевым шоу вела актриса Аглая Шиловская. В передаче выступили воспитанники всех трех наставников (Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы), однако Абрамова решила не выступать в спецвыпуске. В СМИ отметили, что выбор песен юных исполнителей, за редким исключением, был довольно меланхоличен, а Нагиев шутил гораздо меньше обычного. Вышедший на сцену Константин Эрнст заявил, что победили все, включая Микеллу Абрамову, а новой сезон «Голоса» обязательно будет.
Первыми выступили участники команды Пелагеи: Рената Таирова, Валерий Кузаков (один из финалистов) и Мариам Абделькадер, которые исполнили песню «Ехал казак». Сама наставница, которая находится на гастролях, выступила с видеообращением, в котором заявила, что посылает все свои силы своим воспитанникам и что они обязательно со всем справятся.
Вторыми выступили участники команды Валерия Меладзе: Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Максим Ержан (еще один финалист шоу), которые исполнили песню «Не тревожь мне душу, скрипка». Меладзе тоже выступил с видеообращением, где пожелал удачи юным певцам.
Третьими выступили участники команды Светланы Лободы: Нино Чеснер и Роберт Багратян с песней «Твои глаза». Дочери Алсу Микеллы Абрамовой среди них не было. Нагиев подтвердил, что Микелла отказалась принимать участие в спецвыпуске. «Это ее решение, и мы его уважаем», — сообщил ведущий. Лобода, как Пелагея и Меладзе, записала видеообращение к своим воспитанникам с теплыми пожеланиями.
После этого дети выступили с сольными номерами. Первыми вновь выступили подопечные Пелагеи. Мариам Абделькадер исполнила песню Юлии Савичевой «Высоко». Вокальную эстафету подхватил «10-летний блондин», как его представил Нагиев, Валерий Кузаков с композицией «Как молоды мы были», а Рената Таирова выступила с песней «Там нет меня».
Следующими выступили воспитанники Светланы Лободы. Нино Чеснер спела песню «Мамины глаза». Ее сменил Роберт Багратян, исполнивший «Дорогие мои старики».
Подопечные Меладзе не стали разбавлять поминальную атмосферу и также исполнили лиричные баллады: Михаил Григорян спел песню «Прохожие», Максим Ержан — «Адажио», а Анастасия Сисаури — «Любовь спасет мир».
Константин Эрнст напомнил о выявленной накрутке голосов и заявил, что после аннулирования голосов нельзя кого-то назвать победителем, потому что победили все. Генеральный директор поздравил всех с победой и, подзывая Максима Ержана, пошутил: «На Первом канале не все продается» (ранее юный певец снялся в рекламном ролике, где в ответ на фразу о том,что «на первом [этаже] все продано», он отвечает «Эх, опять»). Среди победителей Эрнст назвал и Микеллу Абрамову.
22 мая Алсу в эксклюзивном интервью радиостанции «Серебряный дождь» впервые прокомментировала скандал вокруг финала вокального шоу «Голос.Дети», в котором оказалась замешана ее дочь Микелла Абрамова. По словам заслуженной артистки Республики Татарстан, Микелла и остальные дети оказались «втянуты в какие-то игры».
Она заявила, что ее дочь сама решит, стоит ли ей принимать участие в спецвыпуске Первого канала или нет. Кроме того, певица уточнила, что развернутый комментарий по поводу аннулирования результатов шоу после выявленной накрутки голосов в пользу ее дочери она даст 1 июня, в День защиты детей.
В финале «Голос.Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова, за которую проголосовали более 145 тысяч раз. Второе место занял Максим Ержан, набрав почти 65 тысяч голосов. Валерий Кузаков стал третьим с 36 тысячами. Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона телепроекта «Голос.Дети» спровоцировала громкий скандал. За дочь Алсу, как сообщил Первый канал, проголосовали 56,5% зрителей шоу.
После этого в соцсетях начали распространяться комментарии о возможной накрутке результатов голосования. Через несколько часов после объявления имени победителя стало известно, что телеканал проведет проверку. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал, что подобного перевеса в пользу одного из участников шоу ранее не случалось.
16 мая Первый канал получил результаты расследования возможных накруток голосов за финалистов «Голос.Дети». Компания Group-IB установила, что при голосовании за дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллу с подозрительных телефонных номеров поступило 30 тысяч звонков, еще восемь тысяч СМС-сообщений пришло в виде массовой рассылки с 300 телефонных номеров. На этом основании телеканал объявил результаты финала недействительными.
Будет ли проведен дополнительный конкурс для финалистов и установлен победитель, представители телеканала не сообщили. Однако ведущий «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев рассказал РБК, что 24 мая в прямом эфире Первого канала выйдет специальный выпуск «Голос.Дети», в котором «будут расставлены некоторые точки над i». По словам ведущего вокального шоу, спецвыпуск будет посвящен не столько результатам расследования, сколько попыткам найти «правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми».