В команде Зеленского заявили о невозможности разрыва экономических связей с Россией

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус признал, что на сегодняшний день Киев не в состоянии разорвать все экономические связи с Россией. «Я думаю, что не может», — заявил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Герус уточнил, что украинские товары продолжают продаваться в Россию, за что страна получает экспортную выручку. Кроме того, по его словам, ряд товаров импортируется из РФ.





«Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России и более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — подчеркнул Герус. Об этом сообщает ТАСС.





В начале 2019 года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, свидетельствующие о росте импорта российских товаров. По информации ведомства, c января по ноябрь 2018-го Украина закупила товаров из России на сумму 7,4 миллиарда долларов — на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом общая стоимость товаров, экспортированных в РФ, составила 3,3 миллиарда долларов. Этот показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, за 2018-й отрицательное сальдо торговли между Киевом и Москвой превысило 4 миллиарда долларов.





В мае 2019 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он не намерен вести переговоры с Москвой, назвав при этом Россию агрессором. Кроме того, глава администрации Зеленского Андрей Богдан говорил, что политический лидер рассматривает возможность провести референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По словам Богдана, на референдум могут вынести вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении кризиса на юго-востоке Украины.





Кроме того, в начале мая Зеленский отмечал, что развивать отношения между Украиной и Россией будет сложно, для этого от Москвы потребуется сначала вернуть Киеву «контроль над всей государственной границей». По его мнению, у двух стран осталось мало общего, кроме географической границы, и «братскими» отношения между ними назвать нельзя.