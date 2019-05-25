Генсек НАТО заявил о принятии новой стратегии из-за «российской ядерной угрозы»

«Наши военные эксперты приняли новую стратегию для НАТО. С 2014 года существует новая ситуация, новые требования для сохранения безопасности с юга и востока Европы. Кроме того, Россия все чаще применяет угрозы ядерным вмешательством против Запада. Вся цель новой стратегии — обеспечить полную защищенность стран-участниц и сохранить стабильность», — рассказал Столтенберг в интервью Die Welt.





Одновременно генсек НАТО отметил, что многие страны альянса увеличили расходы на оборону. В частности, Столтенберг подчеркнул, что Германия пожертвовала в бюджет организации 1,35% своего ВВП и в дальнейшем будет платить больше. «Германия и другие страны пообещали предоставлять больше в бюджет НАТО. Это не попытка удовлетворить нашего союзника, президента США Трампа. Это ответ на возможные проблемы, которые потребуется нам решить в сложных ситуациях сегодняшнего дня», — заключил он.





Последний раз крупное изменение концепции НАТО происходило в 2010 году. Тогда основной упор в стратегии был сделан на «сохранение стабильности» и общую работу стран НАТО и их соседей, в том числе и России, в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и международными преступлениями. В 2010 году на саммите НАТО в Лиссабоне было заявлено, что альянс «не представляет угрозы для России».





Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что Россия усилит войска, размещенные в Южном и Западном военных округах страны, чтобы ответить на размещение сил НАТО у границ РФ. По словам главы Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, усиление будет производиться за счет переброски сил из других округов.





В середине прошлого года НАТО утвердила инициативу «4 по 30». Согласно тексту документа, к 2020 году НАТО должна подготовить 30 механизированных батальонов, 30 кораблей и 30 авиационных эскадрилий, которые будет готовы к развертыванию и действиям в течение 30 дней.