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Генсек НАТО заявил о принятии новой стратегии из-за «российской ядерной угрозы»
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Генсек НАТО заявил о принятии новой стратегии из-за «российской ядерной угрозы»

Столтенберг подчеркнул, что концепция 2010 года не отвечает вызовам альянсу после 2014 года

Военные эксперты НАТО приняли на этой неделе решение ввести новую военную стратегию альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, измененения необходимы из-за «ядерной угрозы» со стороны России, а также из-за сложившихся с 2014 года «условий безопасности» на востоке и юге Европы. Глава альянса отметил, что организация продолжает действовать в отношении России по принципу сдерживания и диалога. 


«Наши военные эксперты приняли новую стратегию для НАТО. С 2014 года существует новая ситуация, новые требования для сохранения безопасности с юга и востока Европы. Кроме того, Россия все чаще применяет угрозы ядерным вмешательством против Запада. Вся цель новой стратегии — обеспечить полную защищенность стран-участниц и сохранить стабильность», — рассказал Столтенберг в интервью Die Welt.


Одновременно генсек НАТО отметил, что многие страны альянса увеличили расходы на оборону. В частности, Столтенберг подчеркнул, что Германия пожертвовала в бюджет организации 1,35% своего ВВП и в дальнейшем будет платить больше. «Германия и другие страны пообещали предоставлять больше в бюджет НАТО. Это не попытка удовлетворить нашего союзника, президента США Трампа. Это ответ на возможные проблемы, которые потребуется нам решить в сложных ситуациях сегодняшнего дня», — заключил он.


Последний раз крупное изменение концепции НАТО происходило в 2010 году. Тогда основной упор в стратегии был сделан на «сохранение стабильности» и общую работу стран НАТО и их соседей, в том числе и России, в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и международными преступлениями. В 2010 году на саммите НАТО в Лиссабоне было заявлено, что альянс «не представляет угрозы для России».


Ранее Генштаб ВС РФ сообщил, что Россия усилит войска, размещенные в Южном и Западном военных округах страны, чтобы ответить на размещение сил НАТО у границ РФ. По словам главы Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, усиление будет производиться за счет переброски сил из других округов.


В середине прошлого года НАТО утвердила инициативу «4 по 30». Согласно тексту документа, к 2020 году НАТО должна подготовить 30 механизированных батальонов, 30 кораблей и 30 авиационных эскадрилий, которые будет готовы к развертыванию и действиям в течение 30 дней.


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