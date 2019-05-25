К Зеленскому подали иск в суд с требованием сменить главу администрации президента

«Общественный люстрационный комитет обратился с иском к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить указ о назначении Андрея Богдана главой администрации президента», — сообщает организация в своем Facebook. Активисты указали, что иск будет рассматриваться кассационным судом в составе Верховного суда Украины. Производство по делу на момент публикации открыто не было.





Юрист и нынешний глава администрации президента Украины Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова во время президентства Виктора Януковича. После смены власти в стране в 2014 году был принят люстрационный (то есть связанный с ограничением доступа к власти сторонникам прежних режимов) закон «Об очищении власти», который запрещает чиновникам, занимавшим посты при Януковиче, получать должности на государственной службе.





«Богдан А.И. занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25.02.2010 по 22.02.2014, а также во время Революции Достоинства и не освободился по собственному желанию с 22.11.2013 по 22.02.2014», — подчеркнули в ОЛК.





Ранее в Минюсте Украины уже отмечали, что подобный иск де-юре возможен и должен рассматриваться судом. «В случае невыполнения требований закона «Об очищении власти» окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта», — отметил тогда замминистра юстиции Сергей Петухов.





В администрации Зеленского назвали закон «Об очищении власти» неконституционным. По словам заместителя Богдана Руслана Рябошапки, администрация президента юридически не относится к органам госвласти, однако закон о люстрации распространяет свои нормы и на это ведомство, таким образом нарушая Конституцию. По его мнению, единственный орган, который уполномочен принимать решение о том, должен ли Богдан покинуть свой пост, это Конституционный суд Украины, как работающий с верховным правом.