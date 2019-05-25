close
St
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина
Новости

NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

Источник спецслужбы может быть разоблачен из-за борьбы между ней и президентом США Дональдом Трампом

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times. По данным издания, именно этот человек предоставил США информацию о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в частности, сообщив о личном интересе главы РФ к возможности повлиять на результаты голосования. Сейчас безопасность этого человека может оказаться под угрозой из-за борьбы между американским лидером Дональдом Трампом и сотрудниками ЦРУ, пишет NYT — президент США желает раскрыть больше засекреченных материалов, связанных с расследованием о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года.


«Самый крупный источник информации ЦРУ по вмешательству России в выборы — человек, близкий к Путину. Это лицо предоставило информацию об участии Путина в таком вмешательстве. Также источник предоставил доказательства, которые позволили экс-президенту [США] Бараку Обаме в последние дни на посту заявить, что Путин лично стоял за российскими хакерами, попытавшимися повлиять на голосование», — сообщает NYT со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ.


По данным издания, ЦРУ уже долгое время взращивало и защищало этого информанта, который мог предоставлять очень важную информацию о роли российских властей во вмешательстве в выборы. Сейчас жизнь этого человека может оказаться под угрозой из-за конфликта между Трампом и американской спецслужбой, пишет NYT.


Генпрокурор США Уильям Барр сейчас по приказу Трампа разыскивает информацию о том, как именно спецслужба пришла к заключению, что российское вмешательство в выборы вообще имело место. По мнению собеседников NYT из разведывательной службы, обещание Трампа снять гриф секретности со связанных с этим расследованием документов поставит под угрозу не только этого информатора, но и многие другие сети агентов ЦРУ.


«Кажется, что президент [Трамп] собирается разглашать секретные данные, чтобы использовать их как политическое оружие. Мы будем внимательно следить за этим и пытаться пресекать любое такое использование работы наших спецслужб», — заявил в беседе с изданием парламентарий Адам Шифф (демократ от штата Калифорния, председатель комитета по внутренней разведке).


Минюст США в настоящее время проверяет действия сотрудников ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, являвшимся в то время советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, а также главы ФБР и ЦРУ изучают методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.


Спецпрокурор США Роберт Мюллер с мая 2017 года вел расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией. Параллельно расследованием занимались комитеты по разведке палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».


На сайте Минюста США 18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Роберта Мюллера, посвященная предполагаемому вмешательству России в выборы. Уильям Барр заявил, что ГРУ России передавало в Wikileaks материалы, посвященные деятельности американских демократов. Чиновник отметил, что предвыборный штаб Трампа не принимал участия в этой сделке, и подтвердил, что сговора президента США с Россией не было.


Трамп поручил разведке расследовать слежку за его предвыборным штабом

Президент США также разрешил генпрокурору рассекретить информацию об обстоятельствах начала расследования Роберта Мюллера 24 мая 2019

Загрузка...
Показать комментарии