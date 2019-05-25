В борьбу за место премьер-министра Великобритании включился пятый претендент

О своем желании побороться за пост премьер-министра Великобритании заявил очередной кандидат — министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По его словам, он прислушается к мнению парламента, когда необходимо будет решить главный вопрос для британского правительства — выход страны из Евросоюза. При этом Хэнкок признал, что позиция действующего премьера Терезы Мэй не работает, и что новому главе правительства придется пойти на уступки, чтобы провести проект Brexit через парламент.





«Консервативной партии нужен лидер не только на момент Brexit, но и на будущее тоже. Нам придется понять, какой баланс суверенитета и свободной торговли с Евросоюзом допустим, чтобы парламент принял сделку по Brexit. Кроме того, придется уйти от ужасной политики последних трех лет, нам нужен свежий старт», — заявил он в интервью Би-би-си.





Кроме Хэнкока, о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявили бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон, министр по международному развитию Рори Стюарт, экс-спикер палаты общин Андреа Лидсом и ушедший со своего поста министр по Brexit Доминик Рааб. Позиции этих кандидатов по ключевому для Великобритании вопросу выхода из Евросоюза также серьезно разнятся — Джонсон заявил о готовности на «жесткий Brexit», то есть выход без каких-либо соглашений, тогда как Стюарт желает, напротив, заключить договор почти любой ценой.





Днем 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. Пост главы британского правительства она оставит 7 июня. Когда британский премьер делала заявление на ступеньках дома правительства на Даунинг-стрит, она не смогла сдержать слез. Он заявила, что не сумела решить проблему с выходом Великобритании из ЕС, поэтому должна уйти в отставку.





Имя нового премьера станет известно после выборов, которые, вероятно, продлятся около шести недель. По прогнозам британских СМИ, премьер-министром страны может стать экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он ранее уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правящей партии. В интервью Би-би-си консерватор Питер Боун сказал, что кроме Джонсона хорошие шансы занять кресло премьера есть также у экс-министра труда Эстер Макви и Дэвида Дэвиса, который возглавляет специальное министерство по выходу Соединенного Королевства из ЕС.





Летом 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором граждане высказались за выход страны из ЕС. Тем не менее, за три года правительство страны так и не смогло организовать выход из ЕС.