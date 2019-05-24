В Госдуме заявили о разрушающем влиянии Мэй на отношения России и Британии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отставка Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании не стала неожиданностью. Он добавил, что для отношений России и Соединенного Королевства период нахождения Мэй у власти стал разрушающим. Говоря о дальнейших перспективах британско-российских связей, Слуцкий выразил надежду, что «хуже не будет».





«Отставку Мэй предрекали давно, в этом плане она не стала неожиданностью. Заявление об уходе — результат как внутриполитического и внутрипартийного кризиса, так и ситуации вокруг Brexit, — заявил Слуцкий журналистам. — Для российско-британских отношений период почти трехлетнего премьерства Мэй стал разрушающим. Именно она ввела принцип highly likely, ставший прецедентом для крупнейшего международного дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций на основе фейков и бездоказательных обвинений».





Слуцкий вспомнил об истории с отравлением Скрипалей в Великобритании. По его словам, эта ситуация «фактически подорвала нормы международного права, нанесла огромный ущерб сотрудничеству с Россией по многим направлениям». «В таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно. Мы надеемся, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда», — резюмировал парламентарий.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Мэй, признался, что не может вспомнить какие-либо положительные шаги британского кабинета министров под ее руководством, направленные на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Лондоном. Песков добавил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за процессами, связанными с Brexit, ставшими одной из главных причин ухода Мэй с поста премьера. Москва заинтересована в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй, пошутив на английском: «Логично: June ends May».





Днем 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. Этот пост она покинет 7 июня. Когда британский премьер делала заявление, то не смогла сдержать слез. Мэй призналась, что не смогла решить проблему с выходом Великобритании из ЕС, поэтому должна уйти в отставку. Имя нового премьера станет известно после выборов, которые, вероятно, продлятся около шести недель. По прогнозам британских СМИ, премьер-министром страны может стать экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.