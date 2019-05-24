Племянница Скрипаля: Дядя находится в Англии под охраной

Племянница экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала прессе о содержании звонков дяди к ней домой в Ярославль. По ее словам, Скрипаль звонил ей дважды: в апреле и мае 2019 года. Он сообщил, что находится под охраной в Англии и не уверен, что хочет вернуться в Россию. По словам Виктории, дядя обиделся на нее за общение с прессой. Она также заявила, что передала все записи разговоров с родственником Следственному комитету, но в Управлении СКР по Ярославской области говорят, что записи к ним не поступали, и предположили, что она их передала в центральное управление.
«Он спросил, с чего я взяла, что Юля [дочь Скрипаля, тоже ставшая жертвой отравления] хочет вернуться в Россию. Такой был разговор. Я не могу сказать, хочет он, не хочет. Он начал звонить, и слава богу, — поделилась племянница бывшего разведчика. — Последняя его фраза была, что они на территории Великобритании, их охраняют, они сейчас будут переезжать на новое место. То есть их перевозят с места на место. Это был именно Сергей Викторович [Скрипаль], это было его обращение, как он всегда ко мне обращался».
По словам родственницы отравленного экс-агента российской разведки, Скрипаль в апреле еще был со стомой (искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа и окружающей средой). Чтобы Скрипаль мог поговорить со своей племянницей, медики вытаскивали из его горла стому на время телефонного разговора. «Он постоянно похрипывал и откашливался, как будто у него першит в горле. И он сказал, что у него стоит стома и когда ее достают, у него есть возможность поговорить. Но изменений в тембре голоса я не услышала», — рассказала Скрипаль.
Она также отметила, что номер, с которого звонил экс-полковник ГРУ, определился: «Номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный».
По ее словам, Скрипаль с его дочкой обижены на нее: «Наш с ним [Скрипалем] диалог меня обескуражил и расстроил, поскольку мне сказал, что я виновата сама в том, что происходит, что не надо было общаться со СМИ. И вот этот его посыл, что мы сами по себе, а вы сами по себе, меня выбил из колеи», — отметила она.
Ранее «MK» предоставил запись разговора Скрипаля, который позвонил 9 мая племяннице, чтоб поздравить ее с Днем Победы. Поскольку ее телефон был вне зоны доступа, дядя записал сообщение на автоответчик. Он поздравил родных с Днем Победы и сообщил, что с ним и его дочерью Юлией все нормально.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению. При этом выдвигались предположения, что Сергей Скрипаль мертв, поскольку о нем ничего не было известно.
Российские дипломаты не раз призывали своих британских коллег представить официальные материалы по расследованию дела об отравлении Скрипаля и его дочери, но им в этом отказывали.
Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании.