Племянница Скрипаля: Дядя находится в Англии под охраной

Она также отметила, что номер, с которого звонил экс-полковник ГРУ, определился: «Номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный».





По ее словам, Скрипаль с его дочкой обижены на нее: «Наш с ним [Скрипалем] диалог меня обескуражил и расстроил, поскольку мне сказал, что я виновата сама в том, что происходит, что не надо было общаться со СМИ. И вот этот его посыл, что мы сами по себе, а вы сами по себе, меня выбил из колеи», — отметила она.





Ранее «MK» предоставил запись разговора Скрипаля, который позвонил 9 мая племяннице, чтоб поздравить ее с Днем Победы. Поскольку ее телефон был вне зоны доступа, дядя записал сообщение на автоответчик. Он поздравил родных с Днем Победы и сообщил, что с ним и его дочерью Юлией все нормально.





4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению. При этом выдвигались предположения, что Сергей Скрипаль мертв, поскольку о нем ничего не было известно.





Российские дипломаты не раз призывали своих британских коллег представить официальные материалы по расследованию дела об отравлении Скрипаля и его дочери, но им в этом отказывали.





Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании.