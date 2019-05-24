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«Страшненькая Аврора — 2»: первый в РФ круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
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«Страшненькая Аврора — 2»: первый в РФ круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Ранее пассажирское судно высмеяли пользователи соцсетей

На судоверфи завода «Лотос» в Астраханской области 24 мая прошла церемония спуска на воду первого в истории кораблестроения РФ круизного лайнера «Петр Великий», сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), в состав которой входит «Лотос». Длина судна — 141 метр, ширина — почти 17 метров, оно рассчитано на 310 пассажиров. В России суда такого класса не строились 50 лет. Ранее в соцсетях «Петра Великого» высмеяли, назвав корабль «страшненькой Авророй — 2», «бронированным крейсером начала 20-го века» и «уродцем».



Как сообщает ОСК, на борту лайнера — 155 кают различного класса, которые оборудованы душем и туалетом, кондиционером, сейфом, телевизором со спутниковыми каналами, беспроводным интернетом (Wi-Fi) и другими удобствами. На четырехпалубном лайнере разместятся театрально-музыкальный салон с баром, конференц-залы, СПА-салон с сауной, фитнес-центр, а также бары и рестораны. Численность экипажа и обслуживающего персонала составляет 90 человек.


Присутствовавший на церемонии спуска лайнера на воду вице-президент по гражданскому судостроению ОСК Евгений Загородний отметил, что в России суда такого класса не строились 50 лет. «Хотя судно спущено на воду, предстоит еще много работ. Планируем, что завершение строительства состоится летом 2020 года», — сообщила «Российской газете» пресс-секретарь завода «Лотос» Юлия Конопатова.


Отметим, что ранее, за пару дней до церемонии, в соцсетях новый лайнер высмеяли. Пользователи Facebook оставили свои язвительные комментарии по поводу внешнего вида судна в сообществе «Яхты и водно-морские развлечения».


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Старт строительству круизного лайнера был дан в августе 2016 года президентом России Владимиром Путиным. Позднее глава государства рассказал, что на этом корабле можно будет впервые совершать круизные поездки по Каспию.


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