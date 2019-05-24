«Страшненькая Аврора — 2»: первый в РФ круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Как сообщает ОСК, на борту лайнера — 155 кают различного класса, которые оборудованы душем и туалетом, кондиционером, сейфом, телевизором со спутниковыми каналами, беспроводным интернетом (Wi-Fi) и другими удобствами. На четырехпалубном лайнере разместятся театрально-музыкальный салон с баром, конференц-залы, СПА-салон с сауной, фитнес-центр, а также бары и рестораны. Численность экипажа и обслуживающего персонала составляет 90 человек.





Присутствовавший на церемонии спуска лайнера на воду вице-президент по гражданскому судостроению ОСК Евгений Загородний отметил, что в России суда такого класса не строились 50 лет. «Хотя судно спущено на воду, предстоит еще много работ. Планируем, что завершение строительства состоится летом 2020 года», — сообщила «Российской газете» пресс-секретарь завода «Лотос» Юлия Конопатова.