В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки для книг и кино

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской из партии «Единая Россия» внесли законопроект, который предлагает отменить возрастную маркировку для книг, фильмов и других предметов искусства, предусмотренную федеральным законом №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».





«Предусмотренное законом №436-Ф3… не распространение его действия на оборот «информационной продукции, имеющей значительную историческую… или иную культурную ценность для общества» на практике не реализовано... Как следствие, в последнее время участились случаи неоднозначного и абсурдного правоприменения норм… закона №436-Ф3», — цитирует агентство «Москва» пояснительную записку к одному из законопроектов.





Авторы документа приводят следующий пример: произведения русских и зарубежных писателей, которые рекомендованы к прочтению школьной программой, нередко оказываются запрещены к продаже, а детям до 16 лет нельзя попасть на показ таких классических советских картин, как «Москва слезам не верит» или «Человек-амфибия».





Вместе с тем, подчеркивают парламентарии, детям в режиме прайм-тайм доступны «скандальные передачи общедоступного телевидения с обсуждением интимных подробностей личной жизни звезд», хотя доступ к их просмотру, отмечают авторы документа, должен быть «ограничен родительским контролем».





Кроме того, авторы законопроекта напомнили, что в связи с частыми жалобами по поводу неоднозначного применения закона о защите детей от нежелательной информации осенью 2018 года в Госдуме была создана рабочая экспертная группа, которая должна была проработать законодательные механизмы, связанные с доступом детей к культурным объектам. После этого в декабре, как указывает агентство, прошел круглый стол, по итогам которого и был подготовлен документ.





По мнению авторов инициативы, необходимо снять запрет на доступ к культурным ценностям и благам, которые предоставляют учреждения культуры, за исключением тех случаев, когда запрет «напрямую установлен законодательством Российской Федерации». Также в документе предлагается отказаться от применения маркировки для предметов литературы и искусства, выставленных в музеях, клубах, парках отдыха, библиотеках, дворцах культуры, выставочных залах и других учреждениях.





Помимо прочего, парламентарии предложили, чтобы критерии оценки значимости культурно-художественного произведения могло определять только правительство России. Также депутаты призывают отказаться от возрастной маркировки тех книг, которые внесены в школьную программу. Кроме того, в документе предлагается отменить возрастную маркировку для фильмов, созданных до 1991 года.





На текущий момент, отмечает агентство, за нарушение требований распространения вредной для детей информации предусмотрено следующее наказание: конфискация предмета нарушения и штрафы для граждан от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; для предпринимателей без юридического образования — от 5 до 10 тысяч рублей, а для юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.