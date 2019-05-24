Адвокат: Хотин не мог дать показания на полковника ФСБ Черкалина

Адвокат одного из бывших владельцев банка «Югра» Алексея Хотина прокомментировал сообщения СМИ о том, что его подзащитный якобы давал показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, арестованного по делу о взяточничестве. Юрист Игорь Мартиросов опроверг эту информацию, передает «Интерфакс». Адвокат назвал такие сведения дискредитирующими его клиента.





«Данные сведения не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Хотина Алексея Юрьевича. Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ в частности и поэтому указанных показаний давать не мог», — подчеркнул Мартиросов.





Сведения о том, что банкир дал показания в отношении Черкалина и платил тому за покровительство, не имеют прямого подтверждения, добавил защитник. Такие утверждения «являются злым вымыслом, который направлен на дискредитацию Хотина», отметил Мартиросов.





Ранее 24 мая РБК со ссылкой на свои источники написал, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Черкалин был задержан, после того как против него дал показания Алексей Хотин. Как утверждали собеседники агентства, банкир рассказал следователям о том, что три года платил за решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, связанных с ним.





Черкалин поручал подчиненным связываться с сотрудниками МВД или Следственного комитета и брать под контроль ход расследования дел, а иногда и препятствовать их возбуждению. Эту информацию РБК подтвердили три источника, знакомые с фигурантами дела. «Хотин дал показания против руководителя банковского отдела, после того как был арестован», — уточнил собеседник агентства. Источник также отметил, что для банкира это стало большой неожиданностью, как только тот понял неизбежность ареста, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным.





Экс-совладелец «Югры» Алексей Хотин был задержан 19 апреля по делу о хищении у банка 7,5 миллиарда рублей. Начальник 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля. Офицеру вменяется получение взятки более 52 миллионов рублей.