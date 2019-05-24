Министр Орешкин обсудит с депутатами Госдумы развитие цифровой экономики

Темой «правительственного часа» с министром экономического развития Максимом Орешкиным в Госдуме станет развитие цифровой экономики. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждение этой темы с Орешкиным позволит наладить более эффективную коммуникацию парламентариев с министерством.





«Вопрос развития цифровой экономики может стать основным при формировании повестки «правительственного часа», когда с докладом выступит Министр экономического развития Максим Орешкин», — заявил Володин на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Ялте. Участники мероприятия поддержали предложение спикера Госдумы.





По словам Володина, обсуждение этой темы с министром экономического развития позволит выстроить более эффективные коммуникации с ведомством Орешкина, «поскольку за ним закреплено наибольшее количество законопроектов», необходимых для развития цифровой экономики.





Кроме того, Володин поддержал идею проведения летом 2019 года больших парламентских слушаний по вопросам цифровой экономики с участием бизнеса. Такую инициативу в рамках заседания совета выдвинул председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Он указал, что законодателям, принимающим нормативные документы, крайне важно понимать потребности бизнеса, так как, очевидно, остается очень много нерешенных вопросов. Депутат предложил провести на площадке ГД парламентские слушания, чтобы узнать, чего не хватает бизнесу с точки зрения регулирования.





Володин эту идею оценил положительно. Это позволит укрепить доверие между бизнесом и властью, потому что «доверие рождается в рамках диалога», отметил спикер нижней палаты парламента.





Кроме того, на заседании совета Володин призвал Госдуму и правительство объединить усилия, для того чтобы ускорить внесение и принятие до конца года законов, необходимых для развития цифровой экономики. Он напомнил, что задача развития цифровой экономики была поставлена президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.





При этом председатель Госдумы подчеркнул, что задача эта выполняется в недостаточном объеме и из двадцати необходимых законопроектов, определенных правительством в качестве приоритетных, пока принят лишь один. «Необходимо сделать все, чтобы законы появились как можно быстрее. Нам правильно сейчас объединить усилия, понимая свою ответственность», — отметил Володин.





Спикер Госдумы добавил, что только цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год. Это необходимо законодательно обеспечить, указал парламентарий. По словам Володина, в частности, необходимы законы, регулирующие вопросы использования «цифровой подписи», электронного документооборота, в том числе электронных цифровых книжек.