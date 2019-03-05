Володин: Законопроект о цифровых правах формирует основу цифровой экономики

Государственная дума на заседании 5 марта приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ о цифровых правах. Их авторами стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроектом закрепляется понятие «цифровые права» — в ГК вводится новая статья 141.1.
«Законопроект о цифровых правах формирует основу для развития цифровой экономики. Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия», — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил развитие цифровой экономики как приоритет, поручив уже в весеннюю сессию принять необходимые законы. «Данными поправками в Гражданский кодекс мы закрепляем само понятие «цифровые права». Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего», — подчеркнул Володин.
«С принятием этого закона работа по законодательному регулированию развития цифровой экономики не заканчивается. В весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному вопросу», — сказал председатель Госдумы.
Законопроектом закрепляется понятие «цифровые права», отмечается в пояснительной записке. С этой целью вводится новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». Под цифровыми правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу».
Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законопроектом также совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров. В частности, предлагается приравнять к простой письменной форме сделки выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств.
Кроме того, законопроектом вносится определенность в сферу использования «самоисполняемых» сделок — так называемых смарт-контрактов. Законопроект дополняет ГК РФ правилом о том, что сделка может предусматривать исполнение ее сторонами обязательств при наступлении определенных обстоятельств путем применения информационных технологий. То есть исполнение произведет сама информационная система.
Ранее начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников заявил, что электронные документы помогут ГИБДД бороться с поддельными удостоверениями на право управления транспортными средствами и свидетельствами об их регистрации, а также предотвратить случаи использования одних удостоверений несколькими водителями, внешне похожими друг на друга. Также глава Госавтоинспекции подчеркнул, что для автовладельцев, у которых уже есть права, после проведения реформы и внесения изменений в законодательство ничего не изменится.