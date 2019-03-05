Володин: Законопроект о цифровых правах формирует основу цифровой экономики

Государственная дума на заседании 5 марта приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ о цифровых правах. Их авторами стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроектом закрепляется понятие «цифровые права» — в ГК вводится новая статья 141.1.





«Законопроект о цифровых правах формирует основу для развития цифровой экономики. Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия», — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.





Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил развитие цифровой экономики как приоритет, поручив уже в весеннюю сессию принять необходимые законы. «Данными поправками в Гражданский кодекс мы закрепляем само понятие «цифровые права». Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего», — подчеркнул Володин.





«С принятием этого закона работа по законодательному регулированию развития цифровой экономики не заканчивается. В весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному вопросу», — сказал председатель Госдумы.