Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи обвинили заправщиков самолета

Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи подали в Следственный комитет заявление, в котором просят возбудить уголовное дело о халатности. По версии близких погибших, катастрофа произошла из-за нарушений в эксплуатации воздушного судна и смешения разных видов топлива, что привело к увеличению загрузки. Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов. Самолет Минобороны разбился под Сочи в декабре 2016 года, жертвами крушения стали 92 человека.





В заявлении отмечается, что официальной версии причины катастрофы (вина погибшего — опытного летчика, потерявшего на небольшой высоте ориентацию в пространстве) противоречит ряд обстоятельств. «Ответственные должностные лица пытались использовать воздушное судно, которое заведомо было не способно, исходя из своих летных характеристик, выполнить рейс Чкаловский — Хмеймим и обратно, в связи с недостаточной максимальной взлетной массой и возможностями дальности перелета», — процитировал «Интерфаксу» документ адвокат.





По мнению потерпевших, к крушению Ту-154 привела экономия на топливе и обслуживании воздушного судна, «сопряженная с халатностью и недосмотрами наземных служб аэропорта Адлер». Самолет заведомо был не способен выполнить дальний перелет, на аэродроме Чкаловский он был заправлен устаревшим видом топлива, которое не используется в современных воздушных судах, говорится в заявлении. Родные жертв также отмечают, что в аэропорту Адлер не были соблюдены Федеральные авиационные правила. «Наземные службы произвели заправку, допустив смешение разных типов топлива, с разной плотностью, что привело к увеличению загрузки в килограммах; технические службы аэропорта Адлер не провели технический и весовой контроль судна», — заявили близкие погибших.