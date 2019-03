СМИ: В США закроют рассекреченную Сноуденом программу PRISM

Агентство национальной безопасности (АНБ) США решило свернуть программу PRISM, в рамках которой осуществляется прослушка граждан и ведется сбор информации с их мобильных устройств. О деятельности этой программы в 2013 году рассказал экс-агент АНБ Эдвард Сноуден, вынужденный затем бежать в Россию из-за опасений за свою жизнь.





Американские правоохранители больше не видят смысла в развитии этой программы, отметили собеседники The Wall Street Journal. Советник по нацбезопасности в Палате представителей Люк Мюррей рассказал The New York Times, что программа PRISM не работает уже шесть месяцев. Он также напомнил, что в конце 2019 года прекратит действовать так называемый Патриотический акт, в рамках которого PRISM и функционировала, и таким образом сворачивание программы станет неизбежным.