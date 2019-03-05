СМИ: В США закроют рассекреченную Сноуденом программу PRISM

Патриотический акт был принят в США после терактов 11 сентября 2001 года. Закон в частности расширил права ФБР по прослушиванию телефонных переговоров и электронной слежке без соответствующего разрешения судебных властей. Некоторые американские правозащитники выступали против Патриотического акта, который, по их словам, нарушал четвертую поправку к конституции, гарантирующую неприкосновенность частной жизни. В 2015 году был принят Акт о свободе США, которые запретил правоохранителям без санкций суда вести прослушку и собирать информацию об американцах.





Сноуден работал в АНБ во второй половине 2000-х годов. По его словам, в 2007-м он стал свидетелем, как американские спецслужбы завербовали швейцарского банковского служащего, чтобы он передавал им секретную информацию. Этот эпизод стал одним из нескольких, которые в результате подтолкнули его поведать о том, как работает американская разведка. В мае 2013 года он, не раскрывая своего имени, передал The Guardian и The Washington Post информацию о работе программы PRISM. В общей сложности он передал журналистам порядка 200 тысяч материалов. Скандальные публикации вынудили его бежать из США.





В июне 2013 года он прилетел в Россию, где в начале августа того же года получил убежище. В 2014-м ему дали вид на жительство, который в 2017 году был продлен на три года. Его точное местоположение не разглашается по соображениям безопасности, но по некоторым сообщениям можно судить, что он проживает недалеко от Москвы или даже в самой российской столице.