Володин: Госдума даст родителям право подать заявление для получения выплат на ребенка по месту проживания

Государственная дума РФ на пленарном заседании 5 марта приняла в первом чтении поправки в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», позволяющий родителям подавать заявления на выплаты на первого и второго ребенка по месту их фактического проживания, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.





«Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены», — сказал председатель Госдумы.





По его словам, принятый сегодня Госдумой в первом чтении законопроект поможет семьям с детьми получать положенные им денежные выплаты. «Граждане смогут подавать заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка по месту их фактического проживания», — отметил Володин.





В настоящее время указанным федеральным законом установлено, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Вместе с тем в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.





В связи с этим, согласно законопроекту, заявление о назначении выплаты может подать гражданин также по месту пребывания или фактического проживания на территории РФ; получающие выплаты обязаны извещать об изменении места пребывания, фактического проживания органы исполнительной власти субъекта, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения (при получении выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка), или территориальные органы Пенсионного фонда России (при получении выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка).