Володин: Госдума начала работать над посланием, не дожидаясь дорожной карты

Госдума начала работать над посланием президента России Владимира Путина с опережением, не дожидаясь разработки дорожной карты и плана-графика. Об этом в понедельник, 4 марта, в интервью телеканалу «Вести 24» рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что работа по прошлогоднему посланию на 90% завершена, ряд законопроектов будут приняты в весеннюю сессию.





«Реализация нового послания для нас, безусловно, это большой блок работы с правительством, с экспертами, с администрацией президента, мы ее уже начали. Внесен законопроект об ипотечных каникулах. Мы исходим из того, что нам необходимо в этих вопросах выходить на решения, по мере их готовности. И поэтому не стали дожидаться формирования, если хотите, «дорожной карты», плана-графика. Это неделя-две точно нашего времени уйдет вот на эту бумажную работу», — заявил Володин.





По его словам, так как у Госдумы уже были наработки по вопросам ипотечного кредитования, сразу после того как президент выступил перед Федеральным собранием, профильный комитет по финансовому рынку вместе с Советом Федерации подготовил законопроект.





«С Валентиной Ивановной Матвиенко мы внесли этот законопроект и постараемся его уже рассмотреть на неделе. И также выстроить работу по остальным направлениям. С одной стороны, это позволит нам более оперативно принимать решения. С другой стороны, уйти от волокиты. И что самое главное, время будет сэкономлено», — подчеркнул Володин.