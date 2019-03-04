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Володин: Госдума начала работать над посланием, не дожидаясь дорожной карты
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Володин: Госдума начала работать над посланием, не дожидаясь дорожной карты

Спикер нижней палаты считает, что депутаты не должны тратить время на бумажную волокиту

Спикер нижней палаты считает, что депутаты не должны тратить время на бумажную волокиту
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: © duma.gov.ru, коллаж: © Daily Storm

Госдума начала работать над посланием президента России Владимира Путина с опережением, не дожидаясь разработки дорожной карты и плана-графика. Об этом в понедельник, 4 марта, в интервью телеканалу «Вести 24» рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что работа по прошлогоднему посланию на 90% завершена, ряд законопроектов будут приняты в весеннюю сессию. 


«Реализация нового послания для нас, безусловно, это большой блок работы с правительством, с экспертами, с администрацией президента, мы ее уже начали. Внесен законопроект об ипотечных каникулах. Мы исходим из того, что нам необходимо в этих вопросах выходить на решения, по мере их готовности. И поэтому не стали дожидаться формирования, если хотите, «дорожной карты», плана-графика. Это неделя-две точно нашего времени уйдет вот на эту бумажную работу», — заявил Володин.


По его словам, так как у Госдумы уже были наработки по вопросам ипотечного кредитования, сразу после того как президент выступил перед Федеральным собранием, профильный комитет по финансовому рынку вместе с Советом Федерации подготовил законопроект.


«С Валентиной Ивановной Матвиенко мы внесли этот законопроект и постараемся его уже рассмотреть на неделе. И также выстроить работу по остальным направлениям. С одной стороны, это позволит нам более оперативно принимать решения. С другой стороны, уйти от волокиты. И что самое главное, время будет сэкономлено», — подчеркнул Володин.


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Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Путин предложил ряд новых мер социальной поддержки. В частности, он заявил о необходимости вдвое повысить пособие для семей с детьми с инвалидностью — с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита и ввести ипотечные каникулы для людей, которые лишились дохода. Кроме того, президент поставил задачу проиндексировать сверх прожиточного минимума все пенсии и единые денежные выплаты.


Путин утвердил сроки выполнения поручений, обозначенных в послании к Федеральному собранию. До 25 марта власти увеличат выплаты семьям с детьми-инвалидами, семьям с двумя детьми обеспечат частичную субсидию по ипотеке, а при рождении третьего и последующих детей с 1 января текущего года — частичное погашение долга. Снизить налоги на жилье для многодетных семей государство должно до 1 июня, а реализовать меры по социальным доплатам и прибавкам к пенсиям — до 10 апреля.


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