СБУ: Женщина-комбат из ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) 4 марта подтвердила, что начальник штаба танкового батальона Светлана Дрюк с позывным Ветерок, ранее воевавшая на стороне ДНР, перешла на сторону Украины. В СБУ назвали операцию «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами». В Народной милиции ДНР опровергли информацию о добровольном переходе комбата на сторону Киева и сообщили, что женщину и ее семью, скорее всего, похитили, подчеркнув, что Дрюк была уволена в начале этого года по состоянию здоровья.
«Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии на Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.
По сообщению представителей СБУ, «операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ», что потребовало от сотрудников украинских спецслужб «беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки». По словам главы ведомства Василия Грицака, операция стала «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами».
По данным РИА Новости, в управлении Народной милиции ДНР опровергли информацию о том, что Дрюк добровольно перешла на сторону Украины, и рассказали, что она была уволена из рядов вооруженных сил ДНР еще в начале 2019 года из-за проблем со здоровьем, после чего отправилась в Молдавию с детьми. В это время женщину вместе с семьей похитили представители украинских спецслужб, что и объясняет появление Дрюк на территории Украины, где ее «подвергают изуверским методам воздействия».
«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья. На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей», — сообщили представители милиции ДНР, добавив, что в ближайшее время от Дрюк можно ожидать любых заявлений, «даже самых нелепых, которые ей навяжут».
Депутат Народного совета (парламента) ДНР Владислав Бриг, в свою очередь, сообщил РБК, что Дрюк «не на службе с 2017 года». По данным СМИ, женщина принимала активное участие «в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части». Также у Дрюк имеется награда «За воинскую доблесть». Ранее о том, что Дрюк перешла на сторону Украины, сообщил украинский телеканал ТСН, отметивший, что она покинула Донбасс благодаря спецоперации украинской разведки.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.