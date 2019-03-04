СБУ: Женщина-комбат из ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) 4 марта подтвердила, что начальник штаба танкового батальона Светлана Дрюк с позывным Ветерок, ранее воевавшая на стороне ДНР, перешла на сторону Украины. В СБУ назвали операцию «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами». В Народной милиции ДНР опровергли информацию о добровольном переходе комбата на сторону Киева и сообщили, что женщину и ее семью, скорее всего, похитили, подчеркнув, что Дрюк была уволена в начале этого года по состоянию здоровья.





«Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии на Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.





По сообщению представителей СБУ, «операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ», что потребовало от сотрудников украинских спецслужб «беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки». По словам главы ведомства Василия Грицака, операция стала «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами».