Офис Зеленского в Киеве прослушивали устройством, которое использует СБУ

Сотрудники украинской полиции нашли на крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прослушивающие устройства. По факту ведется расследование, рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Найденную у офиса Зеленского технику продают только «субъектам оперативно-разыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую Службой безопасности Украины (СБУ)», утверждает депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко.
«Полиция Киева обнаружила над офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование», — приводится заявление главы МВД Украины на сайте ведомства. В полицию обратились с сообщением о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусская. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали к офису кандидата в президенты, охранник Зеленского рассказал им, что неизвестные люди «устанавливали подозрительные предметы» на крыше жилого дома.
Работники взрывотехнической службы проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют, отметили в МВД Украины. Информацию о прослушивающем оборудовании передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что найденные прослушивающие устройства нельзя купить в интернете «или на базаре». «Прослушивающие устройства, которые рядом с офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского — специального назначения... Они продаются только субъектам оперативно-разыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ», — написал он в Facebook.
В феврале Владимир Зеленский обратился в полицию с заявлением о том, что в его адрес поступают угрозы. Полицейские выяснили, что сообщения с угрозами с телефона своего отца посылала 26-летняя жительница Львовской области. Девушка сказала, что отправляла такие сообщения потому, что поддерживает другого кандидата в президенты Украины.
Лидер партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в предвыборной гонке на Украине. По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в феврале 2019-го, за артиста готовы проголосовать 25,1% граждан страны. За других лидеров президентской кампании — действующего президента Петра Порошенко и бывшего премьера и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 16,6 и 16,2 % украинцев соответственно.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о своем участии в них 31 декабря 2018 года. Юлия Тимошенко была выдвинута кандидатом в президенты от «Батькивщины» в конце января 2019-го. Порошенко в качестве самовыдвиженца был зарегистрирован в начале февраля.