Офис Зеленского в Киеве прослушивали устройством, которое использует СБУ

Сотрудники украинской полиции нашли на крыше киевского офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прослушивающие устройства. По факту ведется расследование, рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Найденную у офиса Зеленского технику продают только «субъектам оперативно-разыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую Службой безопасности Украины (СБУ)», утверждает депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко.





«Полиция Киева обнаружила над офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование», — приводится заявление главы МВД Украины на сайте ведомства. В полицию обратились с сообщением о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусская. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали к офису кандидата в президенты, охранник Зеленского рассказал им, что неизвестные люди «устанавливали подозрительные предметы» на крыше жилого дома.





Работники взрывотехнической службы проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют, отметили в МВД Украины. Информацию о прослушивающем оборудовании передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.