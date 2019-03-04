Автомобилист добился повышения выплаты по ОСАГО на 100 тысяч рублей

Минераловодский городской суд Ставропольского края признал, что компания-страховщик недоплатила местному автолюбителю 96 200 рублей по договору ОСАГО. Суд решил, что специальный справочник Российского союза автостраховщиков (РСА), по которому страховая компания после ДТП оценила стоимость запчастей и ремонта автомобиля, составлен с нарушениями и не должен использоваться, а оценку необходимо производить по методике Центробанка.



