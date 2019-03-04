Автомобилист добился повышения выплаты по ОСАГО на 100 тысяч рублей

Минераловодский городской суд Ставропольского края признал, что компания-страховщик недоплатила местному автолюбителю 96 200 рублей по договору ОСАГО. Суд решил, что специальный справочник Российского союза автостраховщиков (РСА), по которому страховая компания после ДТП оценила стоимость запчастей и ремонта автомобиля, составлен с нарушениями и не должен использоваться, а оценку необходимо производить по методике Центробанка.
Истец потребовал провести судебную экспертизу, чтобы установить стоимость ремонта на день ДТП на основании единой методики ЦБ и без справочника РСА. Как пишут «Ведомости», эта экспертиза показала, что реальный ущерб составил 250 500 рублей, тогда как страховщик, опираясь на справочник РСА, выплатил автовладельцу только 143 935 рублей 66 копеек. Служители Фемиды постановили, что страховая компания нарушила обязательства по договору ОСАГО при определении стоимости ремонтных работ и запчастей и должна выплатить автолюбителю положенную разницу в стоимости.
Методика Центробанка, утвержденная его главой Эльвирой Набиуллиной в 2014 году, как следует из документа, «является обязательной для применения страховщиками или их представителями, если они самостоятельно проводят осмотр, определяют восстановительные расходы и выплачивают страховое возмещение».
Как пишут «Ведомости», решение Минераловодского горсуда было основано на результатах спора регионального татарстанского отделения ФАС с РСА, который продолжался в течение двух лет (с начала 2016-го и по ноябрь 2018-го). В результате УФАС по Татарстану сумела добиться признания со стороны РСА, что их справочник по запчастям противоречит методике подсчета Центробанка.
В начале февраля представитель УФАС рассказал «Ведомостям», что благодаря признанию РСА автолюбители имеют право на перерасчет убытков по ОСАГО, которые пришлись на период с 13 апреля 2016 года по 30 ноября 2018 года включительно.